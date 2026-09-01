'1R 지명 유력' 최지만, 그런데 드래프트장 불참 가능성↑ 대체 왜?[고양 리포트]

1일 경기도 고양 야구국가대표 훈련장에서 2027 KBO 신인 드래프트 트라이아웃이 열렸다. 트라이아웃 참가한 최지만. 고양=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.01/

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[고양=스포츠조선 나유리 기자]"꼭 울산에서 우승을 함께 하고 싶습니다."

울산 웨일즈 최지만은 1일 고양 국가대표훈련장 야구장에서 열린 KBO 트라이아웃에 참가했다. 스카우트들의 가장 많은 관심을 받은 선수는 역시 최지만이었다.

화려한 메이저리그 커리어를 가지고 있고, 현재 울산 소속으로 퓨처스리그를 뛰고있는 최지만은 이날 비가 많이 내려 실내에서 타격 테스트를 진행했고, 이후 가볍게 수비 훈련도 소화했다.

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현재 최지만은 1라운드 지명이 유력하다고 보여진다. 정확히 어느 팀의 선택을 받을지는 아직 미지수지만, 1라운드 중반 이후 순번에서는 충분히 가능성이 있다. 여전히 타격에 있어서 확실한 경쟁력을 가지고 있고, 올해 드래프트 대상 아마추어 선수들 가운데 눈에 띄는 대형 유망주가 많지않다는 점 역시 관건이다.

트라이아웃을 마친 후 취재진과 만난 최지만은 "많이 긴장하고 왔는데 그래도 잘 마친 것 같아서 뿌듯하다. 안그래도 (하)재훈이 형한테 많이 물어봤는데, '힘들거다'라고 했다. 비가 조금 왔지만 그래도 잘 마쳐서 다행인 것 같다"며 "이미 울산에서 경기를 뛰고 있기 때문에 스카우트분들이 평소에도 이것저것 궁금한 것들을 많이 물어보셨다. 그래도 많이 관심을 가져주셔서 감사하다"며 미소지었다.

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수 차례 "지명 순서는 상관이 없다. 1라운드는 학생 선수들이 뽑혀야 하고, 나는 하위 라운드에 지명됐으면 좋겠다"고 밝혔던 최지만은 이날도 같은 입장을 밝혔다. 그는 "저는 지금 1라운드는 크게 상관이 없다. 지금 청소년 대표팀 선수들이 연습 경기를 하는 것을 보면서도 정말 좋은 선수가 많다고 느꼈다. 저는 아직 부담감이 있고, 제 실력을 의심하는 게 아니라 학생 선수들에게 더 기회가 많이 갔으면 싶은 것이다"라고 소신을 드러냈다.

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1일 경기도 고양 야구국가대표 훈련장에서 2027 KBO 신인 드래프트 트라이아웃이 열렸다. 타격 훈련을 하고 있는 최지만. 고양=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.01/

KBO 신인 드래프트는 오는 21일 열린다. 최지만이 현장에 참석하면, 지명 후 인터뷰 등의 일정을 소화하게 된다. 그런데 최지만은 현재 불참을 고려하고 있다. 울산의 일정 때문이다.

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현재 퓨처스리그 남부 1위를 달리고 있는 울산은 플레이오프 진출이 유력하다. 퓨처스리그 정규 일정이 9월 20일에 모두 마무리 되고, 플레이오프가 22일 바로 열린다. 울산이 남부 1위를 확정하면 북부 2위와 단판 승부를 펼쳐 퓨처스리그 챔피언결정전에 올라갈 기회를 얻게 된다.

최지만은 "지금 고민 중이다. 우리가 플레이오프를 가게 되면 드래프트장에 못갈 수도 있는 상황이다. 한번도 안가봐서 가보고 싶긴 하지만, 나는 울산의 우승이 목표다. 거기를 '찍먹'하고 떠난다는 생각으로 가지 않았다. 지금 선수들과도 너무 친해졌고, 정이 많이 들었다. 울산을 떠난다는 것도 조금 슬프다. 그래서 선수들과 무조건 우승을 함께하고 떠나는 게 보답이지 않을까 생각도 하고 있다"고 현재 상황을 밝혔다.

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1일 경기도 고양 야구국가대표 훈련장에서 2027 KBO 신인 드래프트 트라이아웃이 열렸다. 타격 훈련을 하고 있는 최지만. 고양=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.01/

울산 왕복이 쉽지 않은데다, 드래프트가 열리는 날이 플레이오프 대비 팀 훈련을 하는 날이라 자신의 드래프트보다는 울산 동료들과 함께 우승을 향한 여정을 놓치지 않겠다는 의지 표현이다. 물론, 최지만을 지명하게 될 구단 입장에서는 약간 섭섭할 수는 있다.

최지만은 신인 드래프트를 앞두고 '싱숭생숭하다'고 했다. 그는 "지금 다시 고등학생때로 돌아간 것 같다. 고3때 못 느껴본 감정이다. 미국을 안가고 그 나이때 이 감정을 느꼈으면 어땠을까라는 생각이 드는 것도 사실"이라면서 "KT (허)경민이형, 두산 (양)의지형, KIA (양)현종이형 등이 자기팀으로 오라고 연락들을 엄청나게 많이 주셨다. 사실 나도 내가 어디를 가게 될지 몰라 머리가 아프다"며 웃었다.

최지만의 행선지는 어디일까. 이제 모든 절차는 끝났고, 21일 최종 결론이 난다.

고양=나유리 기자 youll@sportschosun.com