저지 복귀일 잡혔다! 사실상 9일 콜로라도전

뉴욕 양키스 애런 저지가 1일(한국시각) LA 에인절스와의 원정경기를 앞두고 팬들에게 사인을 해주고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]드디어 홈런왕이 돌아온다.

뉴욕 양키스 애런 저지의 복귀 날짜가 윤곽을 드러냈다.

애런 분 양키스 감독은 1일(이하 한국시각) LA 에인절스와의 원정경기를 앞두고 현지 언론들과의 인터뷰에서 "이번 원정을 마치고 다음 홈 6연전이 시작되면 저지가 라인업에 포함되느냐?"는 질문에 "가능하다고 본다. 저지는 지금 훈련을 잘하고 있다"며 "날짜를 못박지는 않겠지만 상황을 보면 그런 방향으로 가고 있다고 생각한다. 꾸준히 출전할 수 있는 것(durability), 훈련량을 늘리는 빌드업이 지금 가장 중요한 문제인데 그에 관한 이야기"라고 밝혔다.

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양키스는 에인절스 및 샌디에이고 파드리스와의 원정 6연전을 마치면 8일 하루를 쉬고 9일부터 콜로라도, 뉴욕 메츠를 상대로 홈 6연전을 갖는다. 그 첫 경기부터 저지가 출전할 수 있다는 얘기다.

저지는 지난 6월 1일 애슬래틱스와의 원정경기서 7회말 대타로 교체된 뒤 오른쪽 갈비뼈 스트레스 골절 진단을 받고 부상자 명단에 올랐다. 이후 3개월이 지나 복귀 일정이 나온 것이다.

애런 저지가 최근 재활 훈련에 속도를 내면서 복귀 날짜를 확정짓는 분위기다. AFP연합뉴스

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저지는 지난주 60일 IL로 이관된 뒤 양키스타디움에서 가진 인터뷰에서 "앞으로 2~3주 동안 훈련을 늘리는데 있어 현명하게 해야 한다. 갈비뼈가 얼마나 회복됐는지 정밀검진을 받지 않을 정도로 몸 상태가 좋다"고 말했다.

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분 감독은 "저지는 야구에 필요한 훈련을 하기 위해 이곳 원정까지 동행했다. 복귀가 점점 가까워지고 있는데, 그의 회복에 만족하고 있다"고 했다.

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양키스는 이날 에인절스에 1대10으로 패하면서 78승60패를 마크했다. AL 동부지구 선두 탬파베이 레이스에 4.5게임차를 유지하면서 와일드카드 1위를 지켰다. 하지만 타선이 들쭉날쭉하다.

전날 보스턴 레드삭스전에서는 16대1로 대승을 거뒀지만, 이날 에인절스를 상대로는 6안타의 무기력한 공격으로 1점 밖에 뽑지 못했다. 5회초 루키 외야수 스펜서 존스가 날린 우월 솔로홈런으로 겨우 영봉패를 면했다.

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양키스 지난 8월 한 달 동안 28경기에서 팀 타율 0.231, 35홈런, 평균 4.11득점을 올리는데 그쳤다. 득점은 30팀 중 19위, OPS는 18위였다. 저지의 복귀가 간절한 이유다.

저지는 부상 이전 59경기에서 타율 0.248(214타수 53안타), 17홈런, 38타점, 43득점, 42볼넷, OPS 0.907을 기록했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com