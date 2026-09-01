다저스 대굴욕! 감독이 하품 쩌억 → 어쩌다 이 지경.. 더 웃긴 건 美언론도 '끄덕끄덕'

Aug 17, 2026; Denver, Colorado, USA; Los Angeles Dodgers manager Dave Roberts (30) before the game against the Colorado Rockies at Coors Field. Mandatory Credit: Isaiah J. Downing-Imagn Images

Los Angeles Dodgers manager Dave Roberts watches the game during the fourth inning of a baseball game against the Detroit Tigers, Sunday, Aug. 30, 2026, in Detroit. (AP Photo/Jose Juarez)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 초호화군단 LA 다저스가 수면제 공격력에 신음하며 급기야 감독이 하품을 하는 지경에 이르렀다. 미국 언론은 이를 비판하기는 커녕 '그럴 만하다'며 납득했다.

스포츠전문매체 '디애슬레틱'은 1일(한국시각) '데이브 로버츠 다저스 감독은 전날 끝내기 패배를 당한 직후 경기력 질문을 받고 하품을 참지 못했다'고 보도했다.

이어서 '최근 다저스 타선의 지루한 모습을 보면 감독의 반응은 적절해 보였다'고 수긍했다.

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다저스는 8월 28일 애틀란타전 0대1 패배, 29일 디트로이트전 2대1 승리, 30일 디트로이트전 1대2 패배 등 심각한 타격 슬럼프에 빠졌다.

하지만 31일 디트로이트전은 모처럼 '6점' 대량 득점에 성공하며 6대1로 이겼다.

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다저스는 20일 콜로라도전 이후 무려 9경기 만에 6점 이상 다득점을 기록했다.

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로버츠 감독은 "야수들끼리 내부 회의를 몇 차례 했다. 오늘 테오가 슬럼프를 깨는 모습을 보니 좋았다. 그가 간절히 원해왔다는 것을 나는 안다. 타석에서 모습은 물론 볼넷 안타 등 모든 면에서 보기 좋았다"고 기뻐했다.

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테오스카 에르난데스는 5번타자 좌익수로 선발 출전, 2점 홈런 포함 3타수 2안타 2홈런 2타점을 기록했다.

전반기 다저스는 리그 최강 타선을 자랑했다. 팀 장타율 0.434에 팀 홈런은 내셔널리그 2위(127개)였다. 팀 득점은 메이저리그 전체 3위(506점)였다.

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여름이 되면서 방망이가 무거워졌다. 7월 팀 타율 2할4푼7리, 8월 팀 타율은 2할4푼에 그쳤다.

epa13183845 Dodgers outfielder Andy Pages (L) walks with manager Dave Roberts (R) after getting hit on the hand by a pitch in the third inning of the MLB game between the Los Angeles Dodgers and the Pittsburgh Pirates in Los Angeles, California, USA, 21 August 2026. EPA/CHRIS TORRES

Los Angeles Dodgers starting pitcher Yoshinobu Yamamoto, left, is taken out of the game by manager Dave Roberts during the seventh inning of a baseball game against the Pittsburgh Pirates, Friday, Aug. 21, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Mark J. Terrill)

로버츠 감독은 "이런 상태가 두 달 동안 이어졌다. 사실 문제의 양상은 매 경기 다르게 나타났다. 2스트라이크 이후에 접근법이 나빴든 득점권에서 침묵했든 선두타자가 못 나갔든 말이다. 그저 해결책을 찾으려고 노력했다. 우리 모두 답답하다. 이제는 우리가 더 무엇을 해야 하는가의 문제"라고 털어놨다.

디애슬레틱은 '무키 베츠는 2할3푼9리를 기록 중이다. 카일 터커는 2할2푼8리를 치고 있다. 프레디 프리먼은 7월 4일 이후 홈런이 없다. 오타니 쇼헤이는 최근 15경기 타율 2할이 되지 않는다'고 맹비난했다.

프리먼은 "팀 전체가 반등해야 한다. 지금이 승부처라는 것을 안다. 포스트시즌으로 가면서 타격감이 올라오길 바란다"고 기대했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com