충격의 무릎 부상, 수술대 오른 동료에 슬프지만...그런데 왜 미국은 'SONG' 주목하나

Mandatory Credit 연합뉴스

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[스포츠조선 김용 기자] 메이저리그 공식 사이트가 주목한 송성문.

동료의 부상은 가슴 아픈 일이지만, 송성문에게는 기회가 될 수 있다.

샌디에이고 파드리스가 악재를 맞이했다. 유틸리티 자원 루이스 렌히포가 오른 무릎 전방 십자인대 파열 진단을 받아 수술대에 오르게 됐기 때문이다. 샌디에이고 구단은 1일(한국시각) 이 사실을 공식화 했다.

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렌히포는 밀워키 브루어스에서 방출된 후 샌디에이고에 합류했다. 7월 초 빅리그에 콜업됐고, 2달 동안 38경기 타율 2할9푼1리를 기록하며 중요한 역할을 해내고 있었다. 특히 7월 말 마이애미 말린스전 결정적 역전 홈런과 지난달 12일 친정 밀워키 상대 터뜨린 만루 홈런 등 인상적인 장면을 다수 연출해냈다.

하지만 지난 주말 탬파베이 레이스 원정 경기 도중 무릎을 다쳤고, 결국 카트를 타고 경기장을 떠났다. 그리고 수술이라는 최악의 소식을 전하고 말았다.

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렌히포의 역할은 날마다 달랐다. 스위치 히터로서 좌익수, 지명타자, 내야 모두 커버가 가능했다. 그날그날 필요한 수비 자리에 들어가, 사실상의 주전 역할을 했다. 그에게 2달을 의지해온 샌디에이고에는 치명타.

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하지만 미국 메이저리그 공식 사이트 MLB.com은 송성문이 있다며 큰 걱정을 하지 않아도 된다고 강조했다. 일단 내야는 송성문이 전 포지션을 커버할 수 있다. 마이너로 내려갔더 송성문은 렌히포가 부상자 명단에 올라 다시 콜업됐다. 송성문이 외야까지는 벅차기에 사마드 테일러가 부상자 명단에서 돌아왔다.

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크렉 스템맨 감독은 "우리에게 큰 도움을 준 선수들을 올라오게 했다"며 송성문에게 기대감을 보였다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com