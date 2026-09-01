라팍 덮은 작은 소나기 구름, 금세 지나갔다, 보스 vs 로드리게스 선발 맞대결 '이상 무'[대구현장]

갑작스러운 소나기로 방수포가 덮힌 1일 라팍 풍경. 대구=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]갑작스러운 소나기를 몰고왔던 대구삼성라이온즈파크의 먹구름이 금세 지나갔다. 앞으로 경기를 방해할 비예보도 없다.

기습적인 소나기가 빠르게 그치면서, 선두 삼성 라이온즈와 롯데 자이언츠의 주중 첫 맞대결은 예정대로 정상 진행될 전망이다.

1일 대구삼성라이온즈파크에서 열릴 삼성과 롯데의 시즌 11번째 맞대결을 앞둔 오후 3시 못 미친 시점에 갑자기 제법 굵은 빗줄기가 쏟아졌다.

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그라운드에서 경기 전 야외 훈련을 소화하던 삼성 선수들은 급히 덕아웃과 실내 훈련장으로 피했다. 현장 관리 요원들이 긴급히 출동해 내야 전체를 덮는 대형 방수포를 펼쳤다. 불과 얼마 전까지 해가 났던 날씨가 순식간에 돌변했다. 방수포 위로 물이 고일 정도로 짧은 시간 꽤 많은 양의 비가 내렸다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 보스가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

하지만 지나가는 작은 소나기 조각 구름이었다.

빗줄기는 오래가지 않았다. 오후 3시 30분을 기점으로 기습적으로 내리던 소나기가 거의 그쳤고, 먹구름 사이로 파란 하늘이 다시 열리기 시작하고 있다. 비가 그치자 훈련을 중단했던 선수들도 하나둘씩 외야 그라운드로 다시 나와 캐치볼을 재개하며 몸을 풀기 시작했다.

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구장 관리 요원들 역시 분주해졌다. 물에 흠뻑 젖은 좌석 테이블을 닦아내며 관중 맞이를 준비 중이다. 곧 방수포를 걷고 그라운드 정비 정돈 작업에 들어갈 예정.

불청객이 되나 했던 소나기구름이 깔끔하게 지나감에 따라 양 팀이 예고한 외국인 선발 투수들의 맞대결도 예정대로 성사됐다.

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최근 5연승을 달리며 리그 선두 자리를 탈환한 삼성은 '계약 연장'으로 생명 연장의 꿈을 이어가는 오스틴 보스를 선발로 내세운다. 보스는 올 시즌 5경기 1승 3패 평균자책점 6.26을 기록 중이다. 3경기 전패를 딛고 최근 2경기 급 반등했다. 지난달 19일 SSG전 5이닝 12탈삼진 2실점으로 데뷔 첫승을 거둔 데 이어, 직전 25일 키움전에서 6이닝 2실점으로 KBO 데뷔 첫 퀄리티스타트(QS)를 달성하며 확실한 반등세를 탔다.

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26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 로드리게스가 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

이에 맞서는 롯데는 엘빈 로드리게스가 선발 마운드에 오른다. 로드리게스는 올 시즌 23경기에서 7승 9패 평균자책점 4.23을 기록하며 롯데 선발진의 한 축을 든든히 지키고 있다.

잠시 지나간 소나기로 늦더위가 한풀 꺾인 라팍에서 기분 좋은 5연승을 달리는 삼성과 이에 맞서 가을을 향한 기적을 꿈꾸는 롯데의 뜨거운 승부가 예정대로 펼쳐진다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com