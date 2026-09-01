왜 곽빈 'LG 겨냥'이라고 말을 못해...'젠틀맨' 김원형 감독의 어설펐던(?) 변명 타임 [잠실 현장]

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 두산이 7대2로 승리했다. 시즌 11승을 달성한 곽빈이 김원형 감독과 승리의 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.29/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] "목요일이 곽빈이기는 합니다만…."

두산 베어스는 1일부터 잠실구장에서 LG 트윈스와 주중 3연전을 벌인다. 10월7일 최종전이 있기는 하지만 양팀이 잠실구장 철거를 앞두고 펼치는 마지막 라이벌 3연전. 그리고 치열한 3위 싸움 중 벌이는 3연전이기에 많은 관심이 쏠리는 경기다.

5위 두산은 4위 LG에 2경기차 밀리고 있다. 이번 3연전에서 우위를 점해야 싸움에 불을 붙일 수 있다. LG는 3위 KIA 타이거즈와 승차가 없다.

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두산은 이번 3연전 잭 로그-최승용-곽빈 순으로 선발 로테이션을 짰다. 주목할만한 건 곽빈이다. 29일 키움 히어로즈전에 등판해 공을 던졌다. 원래 로테이션대로라면 LG 마지막 경기가 아닌, 4일 인천 SSG 랜더스전에 나가야 한다.

23일 잠실구장에서 열린 KBO리그 두산과 롯데의 경기. 7회 투구를 마치고 포효하는 두산 선발 곽빈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.23/

하지만 4일 휴식 후 던지는 걸로 하루를 앞당겼다. 두산 김원형 감독은 "아무래도 경쟁팀과 경기이기에 곽빈을 당겨 쓰기로 결정한 것인가"라는 질문에 "인천에서 던지는 것보다 잠실에서 던지는 게 조금 더 낫다는 판단에 결정했다"는 어설픈(?) 변명을 했다.

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그렇다고 곽빈이 타지 친화적인 SSG랜더스필드에서 못 던졌을까. 제자가 오해를 살까 김 감독은 "올해 인천에서 잘 던졌었다"고 강조했다. 곽빈은 랜더스필드 1경기 7이닝 10삼진 2실점을 기록했었다.

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김 감독은 "구체적으로 뭐라고 하기에는 조금 그런데, 어떻게 하다 보니까 이렇게 됐다"고 말하며 포기한 듯 웃었다. 그리고는 이내 "이번 3연전이 중요하다. 곽빈에게 화-일요일 던지는 개념으로 해보자고 했는데, 선수도 몸 상태가 좋다며 흔쾌히 OK 사인을 냈다"고 밝혔다.

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끝까지 LG를 겨냥한 로테이션이라고 직접 언급을 피한 김 감독. 김 감독은 마지막으로 "비가 와서 취소가 되든, 어떻게 되든 목요일 곽빈은 확정"이라고 말했다.

잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com