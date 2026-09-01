왜 곽빈 'LG 겨냥'이라고 말을 못해...'젠틀맨' 김원형 감독의 어설펐던(?) 변명 타임 [잠실 현장]

[잠실=스포츠조선 김용 기자] "목요일이 곽빈이기는 합니다만…."
두산 베어스는 1일부터 잠실구장에서 LG 트윈스와 주중 3연전을 벌인다. 10월7일 최종전이 있기는 하지만 양팀이 잠실구장 철거를 앞두고 펼치는 마지막 라이벌 3연전. 그리고 치열한 3위 싸움 중 벌이는 3연전이기에 많은 관심이 쏠리는 경기다.
5위 두산은 4위 LG에 2경기차 밀리고 있다. 이번 3연전에서 우위를 점해야 싸움에 불을 붙일 수 있다. LG는 3위 KIA 타이거즈와 승차가 없다.
두산은 이번 3연전 잭 로그-최승용-곽빈 순으로 선발 로테이션을 짰다. 주목할만한 건 곽빈이다. 29일 키움 히어로즈전에 등판해 공을 던졌다. 원래 로테이션대로라면 LG 마지막 경기가 아닌, 4일 인천 SSG 랜더스전에 나가야 한다.
하지만 4일 휴식 후 던지는 걸로 하루를 앞당겼다. 두산 김원형 감독은 "아무래도 경쟁팀과 경기이기에 곽빈을 당겨 쓰기로 결정한 것인가"라는 질문에 "인천에서 던지는 것보다 잠실에서 던지는 게 조금 더 낫다는 판단에 결정했다"는 어설픈(?) 변명을 했다.
그렇다고 곽빈이 타지 친화적인 SSG랜더스필드에서 못 던졌을까. 제자가 오해를 살까 김 감독은 "올해 인천에서 잘 던졌었다"고 강조했다. 곽빈은 랜더스필드 1경기 7이닝 10삼진 2실점을 기록했었다.
김 감독은 "구체적으로 뭐라고 하기에는 조금 그런데, 어떻게 하다 보니까 이렇게 됐다"고 말하며 포기한 듯 웃었다. 그리고는 이내 "이번 3연전이 중요하다. 곽빈에게 화-일요일 던지는 개념으로 해보자고 했는데, 선수도 몸 상태가 좋다며 흔쾌히 OK 사인을 냈다"고 밝혔다.
끝까지 LG를 겨냥한 로테이션이라고 직접 언급을 피한 김 감독. 김 감독은 마지막으로 "비가 와서 취소가 되든, 어떻게 되든 목요일 곽빈은 확정"이라고 말했다.
잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com