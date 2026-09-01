'LG 복귀 확정' 고우석, 오늘은 잠실구장 안 온다...왜? [잠실 현장]

8일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 한국시리즈 2차전. 경기에서 승리한 LG 고우석이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2023.11.08/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] 오늘은 잠실구장에 안 오는 고우석.

고우석의 모습을 보고 싶은 LG 트윈스 팬들이라면 잠시 기다려야 할 것 같다. LG와의 계약 소식은 밤이 지나야 알려질 예정이다.

고우석이 돌아온다. 미국 메이저리그 미네소타 트윈스 생활을 정리하고, FA를 선언한 고우석은 곧바로 짐을 싸 한국행 비행기에 몸을 실었다.

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고우석은 포스팅 시스템을 통해 미국에 나갔기에, KBO리그로 복귀할 때는 친정 LG로만 돌아올 수 있다. LG는 곧바로 고우석과의 계약을 준비해 당장 불펜 원군을 맞이한다.

당초 고우석이 두산 베어스전이 열리는 1일 잠실구장을 방문해 계약을 진행할 것으로 전해졌다. 하지만 계획이 수정됐다.

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고우석은 오후 5~6시경 인천국제공항을 통해 입국할 예정이다. 이후 잠실구장으로 이동하고, 바로 계약서 사인까지 하기에는 시간적으로 촉박한 부분이 있다. 한창 팀이 경기중인데, 사실상 확정된 계약을 하기 위해 피곤한 몸을 이끌고 구장에 와 시끄럽게 할 이유도 없다.

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LG 관계자는 "고우석은 오늘 잠실구장에 오지 않는다. 오늘 계약서에 사인이 필요하다면 외부에서 계약이 진행될 것이고, 아니면 내일(2일) 오전 만날 수도 있다"고 밝혔다.

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사실상 계약은 에이전트가 주도하는 것이고, 이번에는 복잡할 게 없다. 일단 잔여시즌 단기 계약을 하고, 내년부터의 계약은 추후 논의를 한다. 고우석은 일찌감치 백의종군하겠다는 자세를 표명했다. 팬들에게 중요한 건 고우석이 유니폼이나 구단 의류를 입고 찍는 '옷피셜'인데, 그건 내일까지 기다려야 할 듯 하다.

잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com