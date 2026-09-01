고우석 복귀에 후라도로 맞불, "100구 빌드업, 주말 LG전 확정" 롯데전 고별전 보스에 "차마 내 입으로는…"

25일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 1회 마운드에 오른 삼성 선발 후라도. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.25/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 아리엘 후라도 복귀 시점이 정해졌다. 주말 LG전이다. 1일 대구 롯데전이 오스틴 보스의 고별전이 될 전망이다.

삼성 박진만 감독은 부상에서 돌아오는 에이스 후라도의 복귀 시점과 단기 대체 외국인 투수 보스의 거취에 대해 확정적으로 이야기 했다.

박진만 감독은 1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 롯데 자이언츠와의 경기를 앞두고 후라도의 퓨처스 실전 점검 결과와 향후 1군 등판 일정에 대해 설명했다.

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24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 삼성 후라도-보스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

후라도는 지난 30일 문경구장에서 열린 상무와의 연습경기에 선발 등판해 6이닝 동안 77개의 공을 던지며 실전 감각을 점검했다.

박 감독은 "그날 우천 취소나 비 소식이 있어 투구 수를 다 채우지 못할까 봐 내심 걱정했다"면서 "다행히 77구까지 잘 던졌고, 피칭 후 불펜으로 이동해 열 몇 개를 더 던져 약 100구 가깝게 투구 수를 채웠다"고 밝혔다. 이어 박 감독은 "퓨처스 등판은 몸 상태 체크와 함께 100구까지 투구 수를 올리기 위한 빌드업 과정이었다"며 "이상 없이 잘 마무리된 만큼, 이번 주말 LG와의 시리즈 중 복귀시킬 계획이다. 금요일 선발로 페덱이 나가는 만큼, 주말 2차전이나 3차전에 등판하게 될 것 같다. 1군에 오면 100구 정도까지 소화할 수 있도록 준비되어 있다"고 전했다.

25일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 1회말 키움 김건희가 삼성 보스를 상대로 1타점 적시타를 날렸다. 선취점을 허용한 삼성 보스. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.25/

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한편, 후라도의 단기 대체 선수로 합류해 선방해 준 오스틴 보스에 대해서는 최대한 말을 아꼈다.

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후라도 복귀는 곧 보스와의 결별을 의미한다. 선발 로테이션 상 이날이 마지막 등판이 될 전망.

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박 감독은 "오늘 등판이 남아있기 때문에 감독으로서 더 이상 직접적으로 언급하긴 어렵다"라며 "여러분이 추측하시는 그대로가 맞지 않겠나. 오늘 중요한 경기를 던져야 하는 날인 만큼, 내 입으로 딱 잘라 말하기는 그렇다"고 말을 아꼈다. 대체 선수 역할을 훌륭히 수행해 준 보스애 대해 마지막 순간까지 배려하는 모습.

보스가 마지막 퍼포먼스를 마치는 대로 삼성은 주말 고우석이 돌아올 LG를 상대로 에이스 후라도를 앞세워 선두권 경쟁에 더욱 박차를 가할 전망이다.