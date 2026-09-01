한화 6연패 탈출 적신호…30홈런 강타자 돌아왔다! "혼자 나와서 훈련 하더라"

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 4회초 KT 힐리어드가 타석에 들어서고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

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[수원=스포츠조선 이종서 기자] KT 위즈의 '효자 외인' 샘 힐리어드가 선발 라인업에 복귀했다.

KT는 1일 수원 KT위즈파크에서 한화 이글스와 경기를 한다. KT는 지난달 30일 경기가 우천으로 취소되면서 이틀 휴식을 취하고 경기를 하게 됐다. 한화는 최근 6연패에 빠져 분위기가 좋지 않다.

'출산 휴가'를 떠났던 외인이 돌아왔다. 힐리어드는 지난달 27일부터 31일까지 둘째 아이 출산으로 자리를 비웠다.

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힐리어드는 올 시즌 110경기에 출전해 타율 2할9푼8리 30홈런 99타점 OPS(장타율+출루율) 0.928로 활약했다. 홈런 3위, 타점 3위의 성적.

타선의 핵이 빠진 가운데 KT도 날씨 덕을 봤다. 4경기를 치러야했는데 우천으로 2경기밖에 개시되지 않았다. 특히나 0.5경기 차로 선두 경쟁을 펼치고 있는 1위 삼성 라이온즈와의 경기는 3경기 중 한 경기밖에 열리지 않았다. 이강철 KT 감독은 "날씨가 그래도 아직 우리 편인 것 같다"고 미소를 짓기도 했다.

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둘째 출산을 잘 지켜본 힐리어드는 1일 한화전에 4번타자 겸 중견수로 선발 출전한다.

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이 감독은 "어제(8월31일)에도 나와서 연습을 했고, 일요일에는 아무도 없어서 나와서 타격을 치고 웨이트를 하고 갔다. 어차피 공을 봐야하지만, 안 하는 것보다는 나은 것 같다"고 이야기했다.

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KT는 최원준(우익수)-김현수(1루수)-안현민(지명타자)-힐리어드(중견수)-김상수(2루수)-허경민(3루수)-장진혁(좌익수)-한승택(포수)-장준원(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발투수는 데이비스 대니얼이 나온다.

1일 수원 케이티위즈파크에서 열리는 KT와 한화의 경기. 비가 내리고 있는 수원케이티위즈파크. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.01/

한편, 이날 KT위즈파크에는 오후까지 비가 내리면서 방수포가 깔렸다. 오후 4시10분 무렵부터 비가 그치면서 방수포 철거 작업에 들어갔다.

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이 모습을 지켜본 이 감독은 "우리가 그동안 경기를 너무 못했다"라며 경기 개시를 바라기도 했다.

수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com