'예비군 불참→벌금 70만원 약식기소' 안방마님, 왜 선발 제외됐나…"주사 맞기로 예약해서"

[창원=스포츠조선 김민경 기자] "향후 선수들이 본인의 관련 통지와 절차를 정확하게 확인하고 이행할 수 있도록 각별히 유의하겠다."
NC 다이노스 포수 김형준이 1일 군 병력 동원훈련에 참가하지 않은 혐의로 약식기소된 사실이 알려졌다.
1일 법조계에 따르면 창원지검 마산지청 형사1부는 전날 병역법 위반 험의로 김형준을 벌금 70만원에 처해달라고 약식기소했다.
약식기소는 혐의가 비교적 가벼운 사건에 대해 정식 공판을 거치지 않고 원칙적으로 서면 심리를 통해 재산형을 부과해달라고 법원에 청구하는 절차다.
김형준은 경찰 조사에서 "동원훈련 연기 신청을 누락하고 프로야구 경기에 출전했다"고 진술한 것으로 알려졌다.
김형준은 지난 6월 16일부터 18일 사이 경남 함안군 소재 육군 제39보병사단 본부에서 실시하는 동원훈련에 참가하라는 소집통지서를 받았다. NC 구단은 해당 사실을 모르고 있었고, 김형준은 연기 신청을 깜빡하고 해당 기간 창원에서 열린 한화 이글스와 경기에 출전했다.
NC 관계자는 이날 창원 KIA 타이거즈전에 앞서 "구단은 김형준의 예비군 훈련 불참과 관련해 검찰의 약식기소 처분 사실을 확인했다. 예비군 훈련은 선수 개인에게 직접 통지되는 사항인 만큼, 향후 선수들이 본인의 관련 통지와 절차를 정확하게 확인하고 이행할 수 있도록 각별히 유의하겠다"고 했다.
김형준은 이날 경기에 나서지 않는다. 평소 좋지 않았던 손목 부위에 주사 치료를 받아 하루 쉬어 가기로 했다. 약식기소 건과는 무관한 결장이다.
이호준 NC 감독은 "5일 전에 주사 맞기로 예약이 돼 있다고 하더라. 그래서 오늘 경기에 못 나간다. (안)중열이가 좋으니까. (구)창모는 중열이랑 해도 괜찮다. 미리 약속된 일"이라고 설명했다.
NC는 김주원(유격수)-최정원(중견수)-박민우(2루수)-블레인(1루수)-김휘집(3루수)-이우성(지명타자)-천재환(좌익수)-안중열(포수)-박시원(우익수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 구창모다.
창원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com