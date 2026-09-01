'예비군 불참→벌금 70만원 약식기소' 안방마님, 왜 선발 제외됐나…"주사 맞기로 예약해서"

27일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. 2회초 2사 1,3루 김형준이 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.27/

Advertisement

Advertisement

[창원=스포츠조선 김민경 기자] "향후 선수들이 본인의 관련 통지와 절차를 정확하게 확인하고 이행할 수 있도록 각별히 유의하겠다."

NC 다이노스 포수 김형준이 1일 군 병력 동원훈련에 참가하지 않은 혐의로 약식기소된 사실이 알려졌다.

1일 법조계에 따르면 창원지검 마산지청 형사1부는 전날 병역법 위반 험의로 김형준을 벌금 70만원에 처해달라고 약식기소했다.

Advertisement

약식기소는 혐의가 비교적 가벼운 사건에 대해 정식 공판을 거치지 않고 원칙적으로 서면 심리를 통해 재산형을 부과해달라고 법원에 청구하는 절차다.

김형준은 경찰 조사에서 "동원훈련 연기 신청을 누락하고 프로야구 경기에 출전했다"고 진술한 것으로 알려졌다.

Advertisement

김형준은 지난 6월 16일부터 18일 사이 경남 함안군 소재 육군 제39보병사단 본부에서 실시하는 동원훈련에 참가하라는 소집통지서를 받았다. NC 구단은 해당 사실을 모르고 있었고, 김형준은 연기 신청을 깜빡하고 해당 기간 창원에서 열린 한화 이글스와 경기에 출전했다.

Advertisement

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. 4회초 1사 김형준이 솔로포를 치고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. 4회초 1사 김형준이 솔로포를 친 후 이호준 감독의 환영을 받고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

NC 관계자는 이날 창원 KIA 타이거즈전에 앞서 "구단은 김형준의 예비군 훈련 불참과 관련해 검찰의 약식기소 처분 사실을 확인했다. 예비군 훈련은 선수 개인에게 직접 통지되는 사항인 만큼, 향후 선수들이 본인의 관련 통지와 절차를 정확하게 확인하고 이행할 수 있도록 각별히 유의하겠다"고 했다.

Advertisement

김형준은 이날 경기에 나서지 않는다. 평소 좋지 않았던 손목 부위에 주사 치료를 받아 하루 쉬어 가기로 했다. 약식기소 건과는 무관한 결장이다.

이호준 NC 감독은 "5일 전에 주사 맞기로 예약이 돼 있다고 하더라. 그래서 오늘 경기에 못 나간다. (안)중열이가 좋으니까. (구)창모는 중열이랑 해도 괜찮다. 미리 약속된 일"이라고 설명했다.

Advertisement

NC는 김주원(유격수)-최정원(중견수)-박민우(2루수)-블레인(1루수)-김휘집(3루수)-이우성(지명타자)-천재환(좌익수)-안중열(포수)-박시원(우익수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 구창모다.

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. 4회초 1사 김형준이 솔로포를 치고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

창원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com