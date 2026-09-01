'최고 구속 157㎞' 말그대로 '파이어볼'인데 타자들이 다 맞춘다?…올시즌 선발로 계속 설 수 있을까

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 1회말 무사 2,3루 전준표가 양의지에 2타점 적시타를 치고 내준 뒤 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 최고 구속 157㎞까지 나오는 우완 파이어볼러다. 그 불같은 강속구로 올 시즌 중반 선발 자리를 꿰찼다. 하지만 KBO리그 타자들은 눈에 익으면 쳐내기 시작한다.

키움 히어로즈의 20세 영건 우완 전준표가 프로 마운드에서 가장 값진 교훈을 얻었다. 8월 선발 등판에서 3경기 연속 호투를 펼치며 내년 시즌 선발 로테이션 후보로 급부상했던 전준표지만, 지난 30일 잠실 두산 베어스전에서는 1회에만 6실점하는 등 4이닝 7실점으로 쓴맛을 봤다.

원인은 명확했다. 최고 155㎞에 달하는 묵직한 패스트볼을 앞세워 1회에만 27구 중 19구를 직구로 밀어붙였으나, 이를 노리고 들어온 두산 타선에 난타를 당했다.

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설종진 키움 감독은 1일 전준표의 부진을 명확한 과제를 확인한 계기라고 밝혔다. 그는 "1회에 대량 실점을 내준 것은 볼넷 남발 때문이 아니라 두산 타자들이 직구 노림수를 갖고 잘 쳤기 때문"이라며 "초반에 직구 위주로 승부하다가 공략당하면서 선수 본인도 '이대로는 안 되겠다'는 점을 뼈저리게 느꼈을 것"이라고 짚었다.

이어 "앞으로 리그에서 롱런하고 더 큰 투수로 성장하려면 확실한 결정구와 변화구가 반드시 필요하다는 것을 본인도 깊이 공감하고 있다"라고 전했다.

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설 감독은 전준표가 가진 150㎞ 중반대의 빠른 구속을 살리기 위해서라도, 타자의 타이밍을 빼앗을 확실한 제2, 제3의 구종 완성이 시급하다고 강조했다.

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설 감독은 "선발 투수로 가든, 경기 후반을 책임지는 필승조로 가든 구종 하나만 가지고는 1군 타자들을 상대하기 어렵다"라며 "워낙 좋은 강속구를 갖고 있는 투수인 만큼, 타자의 헛스윙이나 범타를 유도할 수 있는 확실한 변화구 1~2개만 완성도 높게 갖춰진다면 훨씬 더 위력적인 피칭이 나올 것"이라고 확신했다.

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 1회말 무사 2,3루 전준표가 양의지에 2타점 적시타를 치고 내준 뒤 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 키움 선발투수 전준표가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

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설 감독은 경기후 전준표 본인과도 대화를 나눴다. "시즌이 끝난 뒤 시작될 마무리 훈련 때부터 변화구 구종 훈련을 하나씩 차근차근 시도하고 집중적으로 연구해 완성도를 끌어올리자고 말했다"고 밝혔다.

대량 실점에도 전준표를 향한 코칭스태프의 기대가 꺾이지 않는 이유는 그가 8월 내내 증명해 보인 엄청난 잠재력 덕분이다. 전준표는 두산전 이전까지 8월 3경기에서 16이닝 동안 단 2실점(평균자책점 1.13)만을 허용하며 짠물 투구를 펼쳤다.

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두산전에서도 1회 난타 이후 2회부터 스위퍼와 커브, 체인지업의 비율을 높이자 곧바로 2~3회를 무실점으로 틀어막는 적응력을 보여주기도 했다. 스트라이크존 구석을 찌르는 제2 구종이 뒷받침될 때 패스트볼의 위력이 배가된다는 사실을 실전에서 몸소 증명한 셈이다.

한편 키움은 1일 고척 SSG 랜더스전에 서건창(2루수)-추재현(중견수)-맷 데이비슨(1루수)-케스턴 히우라(좌익수)-김웅빈(지명타자)-박찬혁(우익수)-여동욱(3루수)-김재현(포수)-권혁빈(유격수) 순으로 라인업을 짰다. 선발 투수는 라울 알칸타라다.

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 키움 선발투수 전준표가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

고재완 기자 star77@sportschosun.com