'인간 승리' 손가락 절단 사고 당했던 야구선수, 9년만에 프로 지명 도전[고양 현장]

사진=박명헌 SNS 계정

Advertisement

Advertisement

[고양=스포츠조선 나유리 기자]손가락이 절단돼서 봉합 수술을 받았다. 야구 인생은 이대로 끝나는듯 했다. 하지만 그 모든 역경을 이겨내고 다시 도전에 나선 선수가 있다.

독립리그 고양PIC 소속 내야수 박명헌은 전주고를 졸업한 후 프로 지명을 받지 못했던 선수다. 원광대에 진학했지만 중퇴하고, 군 복무를 위해 산업체에서 근무했다. 하지만 주얼리 제작 회사에서 근무하던 도중 기계에 장갑이 빨려들어가는 사고로 오른쪽 검지 손가락이 절단되는 큰 부상을 입었다. 다행히 손가락 봉합 수술은 받았지만, 야구 선수 출신에게는 치명적인 사고였다.

박명헌은 1일 고양 국가대표훈련장 야구장에서 열린 KBO 트라이아웃에 참가해 스카우트들에게 공개 테스트를 마쳤다. 그는 "비가 와서 그라운드 상태가 안보였지만 그래도 후련하다. 준비한만큼 보여드린 것 같아서 만족한다"며 웃었다.

Advertisement

그는 최근 SNS를 통해 자신의 손가락 수술과 이후 극복 과정을 짧은 동영상으로 만들어 업로드했고, 많은 사람들에게 화제가 되기도 했었다.

박명헌은 "영상을 찍어서 폼도 더 자세히 보게 되고, 안좋았던 점, 안좋았던 패턴을 찾게 됐다. 그걸로 연구도 많이 하고 있다"며 쑥스러워했다.

Advertisement

수술 이후 구부러지지 않는 손가락. 어린 나이에 좌절한 그는 허탈함에 3년간 아무것도 하지 않고 시간을 보내다가, 다시 야구를 생각하며 뛰기 시작했다. 2018년도 신인 드래프트에서 지명받지 못했던 박명헌이 9년만에 두번째 드래프트에 도전하는 것이다.

Advertisement

1일 KBO 트라이아웃에 참가한 박명헌. 사진=나유리 기자

박명헌은 "멘털이 무너져서 3년 동안 아무것도 안했다. 살도 많이 쪘었다. 그러다 20대때 마지막으로 내가 할 수 있는 일이 무엇일까 라고 생각했는데, 손가락 때문에 강제로 야구를 그만둔 게 너무 한이 됐다. 최선을 다해 준비해서 한번만 딱 해봐야겠다고 생각했다"고 했다.

Advertisement

약 3년간의 시간동안 다시 야구선수가 될 준비를 했다. 70kg 정도였던 몸은 이제 탄탄한 92kg의 프로 선수 못지 않은 몸이 됐다. 식단 조절부터 운동량까지 피나는 노력으로 만든 결과였다.

그는 "학생때도 피지컬이 작은 게 약점이었어서 지난 2년 동안 진짜 열심히 했다. 먹는 것부터, 운동하는 것까지 스스로 공부를 많이 하면서 이 몸을 만들 수 있었다"면서 "사고 이후 1년간 치료를 받았고, 이후 1년 동안은 손가락을 구부릴 수 있게끔 재활을 했다. 이제는 공을 던지는데 아무런 지장이 없다. 3년 정도 준비해서 올해부터 경기도리그를 뛰고 있었다. 지난 3년 동안 통제하는 삶을 살았는데, 끝나고나니 많이 후련하다"며 소감을 밝혔다.

Advertisement

롯데 자이언츠 정철원과 중학교 동기인 그는 친구로부터 많은 응원을 받았다. 이번 신인 드래프트에서 지명이 될지, 실패할지는 아직 알 수 없지만 그래도 그는 "단 한 타석이라도 프로 무대에 서보고 싶다는 다짐을 하면서 준비해왔다"며 간절함을 드러냈다.

고양=나유리 기자 youll@sportschosun.com