"8kg 빼고 독하게 준비했다→3일 선발 출격"…'33홀드 특급 필승조' 파격 선발 전환 이유는? [고척 현장]

7일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, SSG 이로운이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.07/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] "8kg 이상 독하게 감량했다. 3일 선발로 나간다."

지난해 만 21세의 나이로 33홀드(평균자책점 1.99)를 수확하며 KBO리그 최연소 30홀드 역대 2위 기록을 세웠던 SSG 랜더스의 특급 불펜 이로운(22)이 선발 투수로 파격 변신해 1군 무대에 복귀한다.

SSG 이숭용 감독은 1일 이로운의 1군 선발 등판 계획과 기술적 배경을 구체적으로 밝혔다.

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올 시즌 45경기 평균자책점 7.08로 성장통을 겪은 뒤 지난 달 1일 2군으로 내려갔던 이로운은 완전히 다른 몸 상태로 1군 복귀를 앞두고 있다.

이 감독은 "이로운을 봤는데 살이 정말 많이 빠졌다. 8kg 이상 빠졌다고 하더라"며 "2군에 내려보낼 때 배영수 퓨처스 총괄코치에게 전화해 '몸부터 다시 확실하게 만들어라'고 주문했는데, 배 코치가 강도 높게 훈련을 시켰고 본인도 정말 독하게 체지방을 빼며 몸을 만들었다"라고 전했다.

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이어 등판 일정에 대해 "내일은 김건우, 모레는 이로운이 선발로 나선다"라며 "퓨처스에서 49개, 64개, 80개까지 투구 수를 차근차근 끌어올렸다. 1군에 올라오면 90구 안팎까지 소화시킬 계획이며, 잔여 시즌 동안 약 4경기 정도 선발 로테이션을 돌며 가능성을 점검할 것"이라고 설명했다.

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이 감독이 불펜 핵심 자원이었던 이로운을 선발로 전환시킨 배경에는 뛰어난 구종 가치와 완성도 높은 제구력이 자리 잡고 있다.

이 감독은 "선발로 던지려면 구종의 다양성과 커맨드가 필수적인데, 이로운은 구종 가치로 따지면 팀 내에서 손꼽히는 투수"라며 "묵직한 패스트볼은 물론이고 커브, 체인지업, 슬라이더까지 4개 구종을 모두 스트라이크존에 넣었다 뺐다 자유자재로 다룰 수 있는 능력을 갖추고 있다"라고 평가했다.

이어 "2군에서 실전을 치르며 변화구 활용도가 훨씬 더 높아졌다는 보고를 받았다"라며 "본인 스스로도 선발에 대한 욕심과 애착이 크다. 올 시즌 부진으로 생각이 많았을 텐데, 확실한 동기부여와 함께 기회를 열어주고 싶었다"라고 덧붙였다.

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이 감독은 "남은 4경기 등판 내용을 면밀히 지켜본 뒤, 다가올 마무리 캠프와 내년 스프링캠프까지 선발 투수로서 완전히 몸을 준비시킬 것"이라며 "결국 경쟁을 뚫고 자리를 차지해야겠지만, 본인의 의지와 준비 자세가 워낙 철저하다. 만약 선발 경쟁에서 밀리더라도 길게 던지는 빌드업을 해뒀기 때문에 롱릴리프나 불펜으로 돌아와도 훨씬 수월하게 던질 수 있다"라고 강조했다.

현재 SSG는 대구고 동문인 신예 김민준과 좌완 김건우 등 젊은 선발 자원들이 연이어 마운드에 오르고 있다. 여기에 8kg을 감량하고 4색 변화구로 무장한 이로운까지 선발진에 연착륙할 경우, SSG는 미래를 책임질 강력한 영건 로테이션을 구축하게 된다.

한편 이날 1일 키움 히어로즈를 상대하는 SSG는 정준재(2루수)-박성한(유격수)-에레디아(좌익수)-전의산(1루수)-김재환(찌명타자)-조형우(포수)-최지훈(좌익수)-안상현(3루수)-임근후(우익수)순으로 타석에 선다. 선발투수는 최민준이다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com