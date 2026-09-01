'미소 활짝' 염경엽 감독 "고우석 와도 마무리는 손주영, 이기는 경기 2이닝도 가능하다" [잠실 현장]

8일 잠실야구장에서 열린 한국시리즈 2차전 KT와 LG의 경기, LG가 5대4로 승리했다. 경기 종료 후 LG 염경엽 감독과 고우석이 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2023.11.08/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] "이기는 경기 2이닝도 던질 수 있다."

LG 트윈스 염경엽 감독이 모처럼 만에 함박웃음을 지었다. 불펜에 천군만마가 가세하기 때문이다.

LG는 1일 잠실구장에서 두산 베어스와 주중 3연전 첫 경기를 치른다. 이 경기를 앞두고 반가운 소식이 전해졌다. 미국 메이저리그 생활을 정리하고 FA 신분이 된 고우석이 LG로 복귀하게 된 것이다.

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고우석은 1일 인천국제공항을 통해 입국했고, LG와 잔여시즌 계약을 할 예정이다. 선발, 불펜 가릴 것 없이 선수 난에 시달리고 있는 LG이기에 특히 염 감독에게는 너무나 반가운 고우석의 가세다. 포스트시즌을 뛸 수 없지만, 남은 3위 경쟁에 큰 힘이 될 수 있다.

두산전을 앞두고 만난 염 감독은 "몸상태는 바로 경기에 뛸 수 있다고 한다. 비행기를 오래 타 피곤하기에 내일(2일)까지는 쉰다. 3일 선수단에 합류할 예정이다. 그날 경기에 바로 던질 수 있는지, 아닌지는 선수를 만나보고 얘기를 해봐야 알 수 있을 것"이라고 밝혔다.

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 승리한 LG 손주영이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

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일단 마무리 복귀는 아니다. 염 감독은 "마무리는 손주영이다. 손주영이 포스트시즌까지 마무리로 책임져야 한다. 지금 상황에서는 선발로 가는 빌드업을 하기에 시간이 부족하다. 오늘 코칭스태프 회의를 길게 했다. 손주영이 마무리, 고우석이 중간으로 가는 결론이 났다"고 설명했다.

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어차피 최근까지 공을 던졌다. 시차적응이나 비행 피로도만 풀면, 바로 투구는 가능하다. 또 LG 우승을 이끈 마무리였다. 경기력에 대한 의심은 필요 없다. 염 감독은 "바로 이기는 경기에 투입할 것이다. 케네디와 함께 이길 수 있는 경기 필승조 역할을 해야 한다"고 말하며 "더 좋아진 건 미국에서 던지며 2이닝도 소화할 수 있다는 것이다. 확실한 승리조가 부족한 우리 팀 사정상 엄청난 도움이 될 수 있다"고 말했다. LG는 2024 시즌 포스트시즌에서 에르난데스를 뒤로 돌려 이기는 경기 멀티 이닝을 소화하게 했었다. 그와 비슷한 역할을 고우석이 하는 것이다. 고우석은 미국에서, LG에 있을 때처럼 1이닝씩만 던진 게 아니기에 멀티 이닝 소화가 충분히 가능하다는 것이 염 감독의 생각.

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염 감독은 마지막으로 "고우석이 최근까지 던지는 모습을 다 확인했다. 미국에 가기 전보다 훨씬 더 좋아졌다. 스플리터를 새롭게 장착했고 커브 제구도 향상됐다. KBO리그 적응은 크게 문제 없을 것이다. 고우석이 합류하면서 고우석 효과도 있지만, 불펜진에 전체적인 안정감이 생길 수 있다. 그런 효과들을 기대하고 있다"고 강조했다.

잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com