'20일째 재활 중' 장현석 잘 나가나 싶더니, IL서 시즌 마감할 듯...에이스로 성장 중이었는데

장현석은 2023년 8월 LA 다저스와 사이닝보너스 90만달러에 계약했다. 2024년 마이너리그에 데뷔한 그는 아직 풀시즌을 소화한 적이 없다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 선발투수 유망주 장현석이 부상자 명단(IL)에서 시즌을 마감할 가능성이 커지고 있다.

다저스 산하 하이 싱글A 그레이트레이크스 룬스 장현석은 1일(이하 한국시각)에도 부상자 명단(IL)서 이름이 확인되고 있다. 지난 13일 IL에 오른 이후 20일째 재활 중이다.

팀은 오는 7일 레이크카운티 캡틴스(클리블랜드 가디언스 산하)와의 원정경기를 끝으로 정규시즌을 마감한다. 후반기 35승24패를 마크 중인 그레이트레이크스는 미드웨스트리그 서부지구 1위를 달리고 있어 포스트시즌 진출이 유력한 상황.

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장현석이 포스트시즌을 통해 복귀전을 치를 수 있을 지도 불투명하다. 현재로서는 재활 피칭 기간을 감안하면 어려워 보인다고 할 수 있다.

장현석은 올시즌 싱글A 온타리오타워 버저스에서 시즌을 맞았다. 16경기(선발 14경기)에서 67이닝을 던져 3승3패, 평균자책점 5.91, 85탈삼진, WHIP 1.45를 마크한 뒤 지난 7월 31일 하이 싱글A로 승격했다.

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그리고 그날 포트웨인 틴캡스(샌디에이고 파드리스 산하)전에 선발등판해 6이닝 3안타 8탈삼진 무4사구 무실점으로 호투하며 '미드웨스트리그 이 주의 투수(Midwest League pitcher of the Week)'로 선정됐다.

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이어 장현석은 8월 6일 데이튼 드래곤스(신시내티 레즈전)전에서는 5⅓이닝 동안 삼진 10개를 잡아내는 괴력을 발휘하며 5안타 2실점으로 또 승리투수가 됐다.

LA 다저스 산하 하이 싱글A 그레이트 레이크스 룬스 장현석은 지난 주 이 주의 미드웨스트리그 투수에 선정됐다. 사진=그레이트 레이크스 룬스 구단 공식 X 계정

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이때까지만 해도 장현석이 내년 더블A 승격은 물론 빠르면 내년 스프링트레이닝서 메이저리그 캠프에 초청받을 수도 있을 것이란 기대감도 있었다. 무엇보다 장현석은 올해 선발등판한 17경기 중 10경기에서 5이닝 이상을 소화하며 선발투수로 성장하는 과정을 밟고 있었다.

하지만 지난 12일 사우스벤드 컵스(시카고 컵스 산하)전에 선발등판해 2이닝을 던진 뒤 자진강판했다. 그리고 이튿날 7일짜리 IL에 오른 것이다. 구체적인 부상 내용은 알려진 것이 없는 가운데 강판 당시 트레이너와 대화를 하며 오른쪽 옆구리를 만지고 허리를 옆으로 스트레칭하는 장면이 포착되기는 했다.

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장현석은 하이 싱글A 3경기에서 3경기에 나가 13⅓이닝을 투구해 2승, 평균자책점 2.70, 21탈삼진, WHIP 0.98을 마크했다.

장현석이 지난 12일(한국시각) 사우스벤드 컵스와의 경기에 선발등판해 3회 몸을 풀다 벤치에 사인을 보매 트레이너를 부르더니 뭔가 불편한 점을 이야기하고 있다. 사진=MiLB.TV 캡처

등판 회수가 적어 직접 비교는 무리가 있지만, 팀내 다른 선발투수들과 비교해도 처지지 않는 성적이다.

그레이트레이크스의 현재 로테이션은 스털링 패틱(23경기 97⅔이닝 5.62, 108탈삼진, 1.63), 윌 가뇽(3경기 13⅔이닝, 1.32, 19탈삼진, 1.10), 브룩스 오거(16경기 56이닝, 3.54, 80탈삼진, 1.30), 캠 라이터(2경기 6⅓이닝, 0.00, 11탈삼진, 1.11), 아이작 에이욘(16경기 58이닝, 5.59, 56탈삼진, 1.31), 좌완 제이콥 프로스트(24경기 73이닝, 4.68, 96탈삼진, 1.49)로 이어진다.

이 가운데 가뇽이 장현석이 IL에 오른 8월 13일 싱글A에서 하이 싱글A로 올라와 호투를 이어가고 있는 상황이다. 장현석은 이들 중 패틱 다음으로 어리다.

2004년 3월 생인 장현석은 마산용마고 3학년이던 2023년 8월 사이닝보너스 90만달러에 다저스와 계약한 뒤 이듬해 미국으로 건너갔다.

2024년 마이너리그에 데뷔한 장현석은 첫 시즌 18경기에서 36⅔이닝 동안 평균자책점 6.14, 2025년 13경기에서 40⅔이닝을 던져 평균자책점 4.65를 기록하며 우려를 낳았는데, 올시즌에는 건강한 몸으로 싱글A에서 하이 싱글A로 승격해 메이저리그 진입을 위한 본격적인 성장기에 들어갔다는 평가를 받았다.

결국 내년 건강한 몸으로 시즌을 맞느냐가 더블A, 나아가 트리플A 승격 여부를 결정짓는 관건으로 작용할 것으로 예상된다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com