국대 2루수와 키스톤 했던 한화 2년차, 드디어 1군 콜업 받았다…사령탑도 기대, "소질 있는 선수"

11일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO 퓨처스리그 올스타전, 한화 배승수가 타격을 하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.07.11/

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[수원=스포츠조선 이종서 기자] "경기를 하면서 후반에 수비하는 장면이 나오지 않을까 싶다."

한화 이글스는 1일 수원 KT위즈파크에서 열리는 KT 위즈와의 경기를 앞두고 내야수 배승수를 콜업했다. 하루 전인 8월31일 외야수 이원석이 엔트리에서 제외된 바 있다.

덕수고 출신 배승수는 2025년 신인 드래프트 4라운드(전체 32순위)로 한화의 지명을 받았다. 덕수고 시절 박준순(두산)과 키스톤 콤비를 이루면서 2관왕(신세계이마트배, 황금사자기) 일궈내기도 했다.

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지난해 퓨처스리그에서 87경기에 출전해 타율 2할3푼5리 5홈런 2도루를 기록한 배승수는 퓨처스 올스타로에 뽑히기도 했다. 올 시즌에는 37경기에 출전해 타율 2할9푼1리 2홈런 1도루의 성적을 남기면서 성장한 모습을 보여줬다.

김경문 한화 감독은 배승수의 콜업을 두고 "유격수를 하는 선수인데 소질이 있다"라며 "선수들이 돌아가면서 군 입대를 할텐데 보려고 한다. 경기 후반 수비하는 장면이 나오지 않을까 싶다"고 이야기했다.

11일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO 퓨처스리그 올스타전, 한화 배승수가 수비를 펼치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.07.11/

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아울러 지난달 25일 1군 콜업 후 4경기에 출전해 5⅓이닝 무실점으로 호투를 펼친 주현상에 대해서도 칭찬을 했다. 김 감독은 "준비를 잘 해왔다"고 이야기했다.

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한편, 6연패에 빠진 한화는 오웬 화이트를 선발 투수로 내세우며 연패 탈출에 도전한다. 유민(우익수)-문현빈(중견수)-노시환(3루수)-강백호(지명타자)-허인서(포수)-김태연(1루수)-한지윤(좌익수)-이도윤(2루수)-심우준(유격수)이 선발 출전한다.

수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com