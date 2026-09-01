"20홈런 충분히 가능" 이 라인업이 롯데의 현재이자 미래, 보스 고별전 앞두고 베스트 라인업 가동

13일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 롯데의 경기. 7회초 롯데 한동희가 SSG 박시후를 상대로 투런홈런을 날렸다. 황성빈의 축하를 받고 있는 한동희. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.13/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]롯데 자이언츠가 외국인 투수 오스틴 보스의 고별전에 최정예 베스트 라인업을 가동한다.

롯데는 1일 대구 라이온즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈전을 맞아 황성빈 (중견수) 나승엽 (지명타자) 레이예스 (좌익수) 한동희 (3루수) 고승민 (1루수) 전민재 (유격수) 윤동희 (우익수) 손성빈 (포수) 한태양 (2루수) 선발 라인업을 배치했다. 선발투수는 에이스 엘빈 로드리게스.

롯데 김태형 감독은 "1번부터 5번까지 이렇게 딱 고정되는 게 가장 이상적"이라며 "한동희는 20홈런 이상 충분히 칠 능력이 있고 타율도 괜찮다. 앞으로도 팀의 확실한 4번 타자로서 그 역할을 충분히 해낼 수 있는 선수"라고 신뢰를 보였다.

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26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 8회초 롯데 김태형 감독이 솔로포를 터뜨린 윤동희를 반기고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

타순 운용에 대해 "윤동희가 6번 정도에 들어가는 그림이 좋고, 전민재도 타율과 페이스가 뛰어나다. 둘이서 상대 투수 성향에 따라 6~7번을 번갈아 맡아주는 구상이 가장 안정적"이라며 상위 및 중위 타선의 틀이 완성 단계에 들어섰음을 시사했다.

다만, 공격력 중심으로 구축된 내야진 수비력에 대한 보완 과제도 짚었다.

김 감독은 "수비야 많이 하면 조금 늘긴 하지만 100kg짜리와 50kg짜리가 민첩성 대결을 하면 누가 이기겠느냐"라며 특유의 유머를 섞은 비유로 한계를 언급해 웃음을 자아냈다.

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롯데 내야에는 한동희, 나승엽, 고승민 등 덩치가 큰 파워히터들이 즐비하다.

김 감독은 "지금 주전으로 나서는 선수들이 팀의 중심 축으로 자리를 잡아가는 과정이다. 앞으로 몇 년간 이 틀을 유지하면서 백업 선수들까지 잘 준비된다면 팀이 한층 단단해질 것"이라고 강조했다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com