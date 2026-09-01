고우석 무조건 터진다? 왜 이범호는 단언하나…"그냥 일반 투수 아니잖아요"

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. KIA 이범호 감독이 미소 짓고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

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[창원=스포츠조선 김민경 기자] "아마 엄청 잘 던질 겁니다."

이범호 KIA 타이거즈 감독에게 고우석의 LG 트윈스 복귀는 매우 신경 쓰이는 일이다. KIA는 현재 3위에 올라 있지만, 4위 LG 트윈스와 경기차 없이 승률 1리 차이만 난다. KIA가 3위를 사수하기 위해서는 LG와 남은 5차례 맞대결에서 반드시 우위를 점해야 한다.

LG는 고우석의 합류로 기존의 약점이었던 불펜이 강화되길 기대한다. 고우석은 KBO 통산 139세이브를 자랑하는 특급 마무리투수였다. LG는 물론 국가를 대표하는 세이브 투수였던 만큼 합류하자마자 효과를 볼 것이란 전망이다.

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고우석은 2024년 샌디에이고 파드리스와 계약하고 미국에 진출했다. 샌디에이고, 마이애미 말린스, 디트로이트 타이거스, 미네소타 트윈스까지 3년 가까운 시간 동안 수차례 양도지명(DFA) 처리되거나 트레이드되면서 힘든 시간을 보냈다. 올해 미네소타에서는 메이저리그 승격의 기쁨 맛보긴 했으나 4경기에서 1홀드, 4이닝, 평균자책점 9.00에 그쳤다.

최근 미네소타 산하 마이너리그 트리플A팀에 머무는 동안 성적도 좋지 않았다. 8경기, 2승1패, 9⅓이닝, 평균자책점 12.54로 부진했다.

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결국 미네소타는 고우석을 DFA 처리했고, 웨이버 클레임으로 영입을 노리는 구단이 나타나지 않았다. 고우석은 더는 희망이 없다고 판단, 트리플A 잔류 대신 FA를 선택했다. FA 행사는 곧 한국 복귀를 뜻했다.

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고우석의 LG 복귀는 확정이고, 세부 계약 내용이 정리되면 곧 공식 발표가 이뤄질 전망이다.

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이 감독은 1일 창원 NC 다이노스전에 앞서 고우석의 LG 합류가 위협적일 것 같냐는 질문에 "아무래도 마무리투수가 있는 것과 없는 것은 다르다. 8회에 손주영을 쓰고, 9회에 고우석을 쓰면 7회까지만 이기고 있으면 이길 수 있는 확률이 높아진다는 뜻이다. 안 그래도 점심 먹으면서 스태프들과 이야기했는데, 질 거면 확실하게 지고 이길 거면 확실하게 이겨야지 어중간하게 하면 안 될 것 같다고 했다. (고우석은) 그냥 일반 투수가 아니지 않나"라고 이야기했다.

10일 수원 케이티위즈파크에서 열린 한국시리즈 3차전 KT와 LG의 경기. 투구하고 있는 LG 고우석. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2023.11.10/

8일 잠실야구장에서 열린 한국시리즈 2차전 KT와 LG의 경기, LG가 5대4로 승리했다. 경기 종료 후 LG 염경엽 감독과 고우석이 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2023.11.08/

미국에서 부진이 한국까지 이어지진 않으리라 예상했다. 오히려 좋은 자극제가 될 것이라고.

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이 감독은 "미국에서 많은 경험을 하고 돌아오는 투수다. 돌아오면 LG의 사기도 올라갈 것이고, 아무래도 불펜이 힘든 상황도 커버가 될 것이다. 굉장히 유리하다고 본다. 외국에 가족들이 있다고 하지만, 혼자 야구장에 나가서 통역밖에 없는 생활과 한국에 와서 홈그라운드에 있는 것은 심리적으로 다르다. 안 될 때는 야구장 나가는 게 두렵지만, 여기(한국) 오면 얼마나 던지고 싶겠나. 미국에서 했던 것들을 보여주고 싶을 테고, 아마 엄청 잘 던질 것"이라고 예상했다.

LG와 맞대결이 많이 남아 있어 고우석의 복귀가 더 신경 쓰인다.

이 감독은 "경계가 된다. 5경기 남아 있어서. 아무래도 고우석이 있는 것과 없는 것은 차이가 엄청 크다. 8~9회에 우리가 점수 낼 수 있는 상황이 생기는 것과 안 생기는 것은 엄청 큰 차이"라고 경계했다.

한편 KIA는 이날 투수 홍건희와 내야수 박민, 외야수 고종욱을 1군 엔트리에 등록했다. KIA는 전날 투수 최지민과 내야수 오선우, 외야수 이창진을 2군으로 내려보냈다.

이 감독은 "홍건희는 오늘부터 가능하다. 웬만하면 연투는 안 시킬 생각이고, 1이닝 정도 주자 없는 상황에 던지게 하려 한다. (박)민이는 허리가 문제가 없다고 해서 후반에 수비할 때 쓰기 위해 올렸고, (고)종욱이는 지금 퓨처스에서 페이스가 제일 좋다고 한다"고 밝혔다.

19일 대전한화생명볼파크에서 열린 KIA와 한화의 시범경기. 역투하는 KIA 홍건희. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.19/

창원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com