잠실 한지붕 라이벌의 3위 전쟁, 비로 인해 7시 지연 개시 예정 [잠실 현장]

1일 잠실구장에서 열릴 두산과 LG의 경기를 앞두고 비가 소강 상태에 접어들자 관계자들이 나와 그라운드 정비에 들어갔다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.01/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] LG 트윈스와 두산 베어스의 잠실 라이벌전이 지연 개시된다.

양팀의 경기가 열릴 예정이던 1일 잠실구장에는 전날부터 많은 비가 내렸다. 당초 낮까지만 비가 오고 그칠 예보였다.

하지만 잔 구름이 계속해서 잠실 주변을 떠나지 못했다. 또 전날부터 내린 많은 비로 인해 그라운드 컨디션도 좋지 않았다. 외야 잔디가 물을 많이 먹어 미끄럽다는 게 선수들의 설명.

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오후 5시경부터 비가 조금씩 줄어들었다. 급하게 경기장 정비가 시작됐다. 오후 5시20분 미뤄오던 관중 입장도 시작됐다.

하지만 갑자기 생긴 국지성 호우가 다시 잠실 하늘을 덮었다. 다시 빗줄기가 거세졌고 그라운드 정비도 중단됐다.

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하지만 하늘이 이 경기를 꼭 보고 싶었을까. 다시 비가 그쳤다. 예보상 비 구름도 모두 잠실을 떠났다.

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오후 6시경부터 방수포가 걷혔다. 그라운드 정비가 필요하다. 홈팀 두산 관계자는 "오후 7시 지연 개시 예정"이라고 밝혔다.

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잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com