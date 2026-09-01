박진만 감독 작두탔나… 빗맞은 안타 후 깨어난 유격수, 2년 연속 전 구단 상대 홈런[대구레코드]

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 6회말 1사 2루 삼성 이재현이 투런포를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

Advertisement

Advertisement

[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 이재현이 깨어났다.

이재현은 1일 대구 라이온즈파크에서 열린 롯데 자이언츠전에 9번 유격수로 선발 출전, 5회 두번재 타석에서 솔로홈런을 터뜨렸다. 시즌 15호 홈런. 9번째 전 구단 상대 홈런이었다.

3회 첫 타석에서 롯데 앨빈 로드리게스에게 삼진으로 물러난 이재현은 두번째 타석에서 설욕에 성공했다.

Advertisement

1-0으로 앞선 5회말 1사 후 타석에 선 이재현은 1B2S 불리한 볼카운트에서 로드리게스의 4구째 낮은 153㎞ 패스트볼을 밀어 우중간 담장을 넘겼다. 비러기 120m 짜리 달아나는 솔로홈런.

지난달 20일 SSG 랜더스전에 14호 홈런을 날렸던 이재현은 이날 롯데전 홈런으로 전 구단 상대 홈런과 함께 지난해 기록했던 개인 시즌 최다 16홈런에 1개 차로 바짝 다가섰다.

Advertisement

이재현은 지난해 데뷔 처음으로 전 구단 상대 홈런을 날린 바 있다. 두 시즌 연속 전 구단 상대 홈런 행진.

Advertisement

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회말 1사 1,3루 삼성 이재현이 스리런포를 날린 뒤 박진만 감독과 하이파이브를 하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

삼성 박진만 감독의 예언이 맞아 떨어졌다.

Advertisement

최근 슬럼프를 겪던 이재현은 지난 달 29일 KT 위즈전에 벤치에서 출발했다가 교체 출전해 빗맞은 안타를 날렸다.

다음날 박진만 감독은 "타격감이 떨어져 있을 때 큰 거 한 방을 터뜨리거나 빗맞은 안타를 통해 타격감을 회복하는 계기를 마련할 수 있다. 체크 스윙에 가까운 스윙이었는데 안타가 나오면서 좋은 흐름을 타게 될 것"이라고 기대했다. 빗맞은 안타에 이어 홈런까지 나왔다. 이제는 완벽하게 깨어날 일 만 남았다.

Advertisement

이재현은 보름 후 아시안게임 대표팀으로 차출될 예정이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com