'최민준 5이닝 무실점+에레디아 공수 맹활약' SSG, 키움 4-0 완파… 키움 잔루 14개 '영봉패 자멸' [고척 리뷰]

광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

송정헌 기자 songs@sportschosun.com

Advertisement

Advertisement

[고척=스포츠조선 고재완 기자] 선발 최민준의 위기관리 능력과 '해결사' 길레르모 에레디아의 공수 원맨쇼를 앞세운 SSG 랜더스가 고척 원정에서 완벽한 영봉승을 거뒀다.

SSG는 1일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 원정 맞대결에서 투타의 조화를 앞세워 4대0 완승을 거두었다.

이날 승리로 SSG는 후반기 상승세를 이어간 반면, 14개의 잔루를 남기며 자멸한 키움은 5연패의 깊은 늪에 빠졌다.

Advertisement

SSG 선발 최민준은 5이닝 동안 4안타 4볼넷 1사구 1탈삼진 무실점으로 역투하며 시즌 3승(5패)째를 수확했다. 4사구 5개를 내주며 매 이닝 주자를 내보내는 위기를 맞았으나, 뛰어난 땅볼 유도 능력과 수비진의 도움으로 단 한 점도 허용하지 않는 짠물 피칭을 펼쳤다.

반면 키움 선발 라울 알칸타라는 6이닝 동안 8개의 삼진을 잡아냈으나, 8안타 4실점으로 두들겨 맞으며 시즌 8패(8승)째를 떠안았다.

Advertisement

SSG 타선은 상대 에이스 알칸타라를 상대로 놀라운 집중력을 발휘하며 차근차근 점수를 쌓아나갔다.

Advertisement

광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

3회 선두타자 최지훈의 좌전 안타로 포문을 열었다. 1사 후 임근우가 우중간을 가르는 1타점 적시 3루타를 쏘아 올려 선취점을 뽑았고, 후속 타자의 적시타가 연달아 터지며 2-0으로 앞서갔다.

Advertisement

4회 1사 후 김재환이 우측 담장을 직접 때리는 큼지막한 2루타로 출루했다. 이어 조형우의 우전 안타로 만든 1사 1, 3루 찬스에서 최지훈이 침착하게 좌익수 희생플라이를 날려 1점을 더 달아났다.

5회 2사 주자 없는 상황에서 박성한이 중전 안타로 출루했다. 이어 타석에 선 에레디아가 알칸타라의 실투를 놓치지 않고 우익선상을 타고 흐르는 1타점 적시 3루타를 작렬하며 4-0까지 격차를 벌렸다.

Advertisement

승부의 수훈갑은 단연 에레디아였다. 에레디아는 타석에서 4타수 2안타 1타점으로 중심 타선의 파괴력을 뽐냈을 뿐만 아니라, 외야 수비에서도 두차례 안타성 타구를 건져내고 홈 보살까지 성공하는 명품 수비를 선보이며 키움의 추격 흐름을 완벽하게 차단했다.

반면 키움 타선은 심각한 결정력 부재에 시달렸다. 7개의 안타와 8개의 4사구를 묶어 대부분의 이닝에서 득점권 찬스를 잡았지만, 적시타 불발로 무려 14개의 잔루를 남긴 채 단 1점도 뽑아내지 못하고 완패를 당했다. 지난 달 30일 잠실 두산 베어스전 7회부터 12이닝째 무득점이다.

송정헌 기자 songs@sportschosun.com/

고재완 기자 star77@sportschosun.com