찬스마다 살린 삼성, 6연승, 4차례 빅 찬스 무산 롯데 5연패, 보스 7이닝 무실점, 류지혁 폭풍 3안타, 김재윤 30SV[대구리뷰]

Advertisement

Advertisement

[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 파죽의 6연승으로 선두 자리를 굳게 지켰다.

삼성은 1일 대구 라이온즈파크에서 열린 롯데 자이언츠전에서 마지막 선발 등판에 나선 보스의 7이닝 무실점 역투와 3타수3안타 류지혁의 활약으로 3대0으로 승리했다.

보스와 로드리게스의 외국인 선발 맞대결. 한치 양보 없는 호투가 팽팽하게 아어졌다.

Advertisement

0의 균형은 4회 삼성 공격 때 깨졌다.

3회까지 로드리게스의 최고 157㎞ 빠른 공과 20㎞ 느린 커브에 고전하며 1안타로 묶었던 삼성 타선. 4회말에 집중력을 발휘했다. 선두타자 구자욱이 유격수쪽 느린 땅볼 내야안타로 물꼬를 텄다.

Advertisement

최형우 디아즈가 두 타자 연속 삼진으로 물러났지만 류지혁이 버티고 있었다.

Advertisement

1B2S 불리한 볼카운트에서 1루주자 구자욱이 도루 스타트를 끊었고, 구자욱이 153㎞ 패스트볼을 밀어 좌중간에 떨어뜨렸다. 구자욱이 3루를 돌아 여유있게 홈을 밟으며 선취점을 올렸다.

여세를 몰아 5회말 1사 후 이재현이 1B2S 불리한 볼카운트에서 로드리게스의 4구째 낮은 153㎞ 패스트볼을 밀어 우중월 솔로홈런을 터뜨리며 2-0으로 달아났다. 시즌 15호 홈런이자 2년 연속 전 구단 상대 홈런(시즌 9번째)이었다.

Advertisement

삼성은 2-0으로 앞선 8회말 최형우가 4시즌 연속 200개의 2루타로 출루하며 만든 1사 3루에서 류지혁의 쐐기 적시타를 날리며 승리를 확인했다. 류지혁은 결승타 포함, 3타수3안타 1볼넷 2타점 100% 출루로 맹활약하며 타선을 이끌었다.

Advertisement

후라도의 주말 복귀 확정으로 삼성에서 마지막 선발등판에 나선 보스는 7이닝 동안 102개의 공을 던지며 6안타 1볼넷 6탈삼진 무실점 쾌투로 데뷔 후 최고의 피칭을 선보였다. 최고 149㎞ 투심패스트볼과 스위퍼, 커터, 커브를 비슷한 비율로 현란하게 섞어 3차례의 위기를 넘고 무실점 피칭을 완성했다.

16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 삼성이 롯데에 4-1로 승리했다. 경기 종료 후 하이파이브를 나누고 있는 김재윤. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/

9회 등판한 김재윤은 3점 차 리드를 지키며 삼성 이적 후 처음이자 KT 위즈 시절인 2023년 이후 3년 만에 30세이브를 달성했다.

롯데는 3,5회 무사 1,2루 찬스를 번트실패와 후속타 불발로 무산시킨 데 이어, 7회 1사 1,3루, 8회 1사 1,2루 찬스를 잇단 병살타로 살리지 못하며 영봉패 속에 5연패에 빠졌다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈