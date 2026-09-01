'1위 추격' 외인 덕에 웃는다! 오스틴 이어 두 번째→시즌 첫 승 터졌다…한화, 충격의 7연패 수렁 [수원 리뷰]

1일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 2회 1타점 희생플라이 날리고 있는 KT 힐리어드. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.01/

1일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 선발 투구하고 있는 KT 대니엘. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.01/

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[수원=스포츠조선 이종서 기자] KT 위즈가 데이비스 대니엘의 호투를 앞세워 한 주의 시작을 승리로 작성했다.

KT는 1일 수원 KT위즈파크에서 열린 한화 이글스와의 홈 경기에서 6대1로 승리했다. 2위 KT는 시즌 67승3무43패를 기록했다. 1위 삼성이 롯데를 제압하면서 KT와의 0.5경기 차를 유지했다. 한화는 7연패. 시즌 전적은 62승3무49패가 됐다.

KT는 최원준(우익수)-김현수(1루수)-안현민(지명타자)-힐리어드(중견수)-김상수(2루수)-허경민(3루수)-장진혁(좌익수)-한승택(포수)-장준원(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

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한화는 유민(우익수)-문현빈(중견수)-노시환(3루수)-강백호(지명타자)-허인서(포수)-김태연(1루수)-한지윤(좌익수)-이도윤(2루수)-심우준(유격수)이 선발 출전했다.

한화는 1회초 문현빈과 노시환의 볼넷으로 1사 1,2루 찬스를 잡았다. 그러나 강백호의 삼진에 이어 허인서의 땅볼로 득점에 실패했다.

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KT가 선취점을 냈다. 선두타자 최원준이 2루수 땅볼 타구 포구 실책으로 출루한 뒤 김현수의 진루타가 나왔다. 안현민의 몸 맞는 공에 이어 힐리어드가 3루수 인필드 플라이로 물러났지만, 김상수의 적시타가 나왔다.

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1일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 2회 KT 장진혁이 한화 화이트를 상대로 솔로홈런을 날렸다. 하이파이브를 나누고 있는 장진혁. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.01/

2회말 KT가 추가 득점을 냈다. 선두타자 장진혁이 홈런을 날렸다. 한승택의 2루타에 이어 장준원의 진루타, 최원준의 적시 2루타가 나왔다. 김현수와 안현민의 연속 볼넷으로 만들어진 만루 상황. 힐리어드가 희생플라이를 날리면서 4-0으로 점수가 벌어졌다. 힐리어드는 이 타점으로 오스틴 딘(LG)에 이어 올 시즌 두 번째 30홈런-100타점을 기록한 선수가 됐다.

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KT는 7회말 김상수의 안타와 허경민, 오윤석의 볼넷으로 다시 만루 찬스를 만들었다. 이어 대타 김민혁의 2타점 적시타로 승부에 쐐기를 박았다

한화는 9회초 대타 최인호와 요나단 페라자가 연속 안타를 쳤다. 이어 장규현의 적시타로 0점 패배를 면했다.

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KT는 선발투수로 나온 대니엘이 6이닝 4안타 2볼넷 6탈삼진 무실점으로 호투를 펼치면서 한화 타선을 완벽하게 묶었다. 대니엘은 KBO리그 4번째 등판에서 시즌 첫 승을 챙길 수 있게 됐다. 대니엘에 이어 손동현(1이닝 무실점)-스기모토 코우키(1이닝 무실점)-주권(1이닝 1실점)이 차례로 올라와 승리를 지켰다.

한화 오웬 화이트는 5이닝 4실점(3자책)을 하면서 시즌 9패(6승) 째를 당했다. 화이트에 이어 장유호(1이닝 무실점)-정우주(⅓이닝 2실점)-강재민(⅔이닝 무실점)-강건우(1이닝 무실점)가 등판했다.

수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com