당연희 희생 플라이 노렸겠지? 그런데 밀어서 잠실 우중간을 넘겼다고? 이 무슨 괴력이냐 [잠실 현장]

1일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 4회초 1사 1,3루 LG 송찬의가 스리런포를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.01/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] 희생 플라이 노린 거였다면….

벼락같은 한방이 잠실 라이벌의 희비를 엇갈리게 했다.

LG 트윈스가 두산 베어스를 꺾고 3위 경쟁 기세를 올렸다. LG는 1일 잠실구장에서 열린 두산과의 주중 3연전 1차전에서 3대1로 승리했다.

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이날 경기를 앞두고 LG는 3위 KIA 타이거즈와 승차 없는 4위였다. 5위 두산의 추격이 신경쓰일 수밖에 없었다. 2경기 차이. 하지만 이날 승리로 그 차이를 3경기로 벌려 여유가 생기게 됐다.

4회 터진 4번 송찬의의 벼락같은 역전 결승 스리런포 한방이 LG에 승리를 가져다주는 원동력이 됐다.

1일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 6회말 2사 두산 김대한을 삼진 처리한 LG 선발 임찬규가 포효하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.01/

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LG는 1회말 선발 임찬규가 양의지에게 1타점 2루타를 맞으며 끌려갔다. 하지만 임찬규는 흔들리지 않고 자기 페이스를 찾으며 무실점 투구를 이어갔다.

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양팀 승부가 갈린 건 4회. 두산 잭 로그도 호투하고 있었는데 신민재와 오스틴에게 안타를 허용했다. 1사 1, 3루 상황.

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송찬의가 타석에 들어섰다. 볼카운트가 1B2S으로 몰렸다. 잭 로그는 스리쿼터 유형의 투수. 우타자 바깥쪽 멀게 보이는, ABS존 끝에 걸릴 듯 말 듯 한 공으로 재미를 보고 있었다. 노련한 양의지가 송찬의의 방망이를 유도하기 위해 바깥쪽 높은 곳으로 리드를 했다.

1일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 4회초 1사 1,3루 LG 송찬의가 스리런포를 날리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.01/

송찬의의 방망이가 나왔다. ABS존을 살짝 벗어난 볼. 볼카운트도 불리한 송찬의 입장에서는 바깥쪽 공을 툭 밀어 희생 플라이라도 만들자고 했을 가능성이 매우 높을 상황이었다.

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맞는 순간 외야로 공이 날아갔고, 동점이겠거니 했다. 그런데 이게 웬일. 공을 따라가는 두산 우익수 김대한의 발이 멈추지를 않았다. 송찬의의 타구는 한참을 날아 잠실구장 우중간 가장 깊은쪽 펜스를 넘어갔다. 희생 플라이가 될 줄 알았던 타구가 역전 스리런 홈런이 된 것이다.

1일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 4회초 1사 1,3루 LG 송찬의가 스리런포를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.01/

송찬의는 기뻐했고, 잭 로그는 황당하다는 듯 마운드에서 펄쩍 뛰었다. 시즌 14호 홈런이 정말 중요할 때 터졌다.

임찬규와 잭 로그는 나란히 6회까지 추가 실점 없이 선발 대결을 벌였다. 하지만 여기서 스코어가 바뀌지 않고 경기가 끝났으니 임찬규 승리, 잭 로그 패전으로 운명이 엇갈렸다. 임찬규는 시즌 13승으로 두산 최민석과 함께 다승 공동 선두가 됐다.

LG 마무리 손주영은 8회 2사 1루 위기에 올라와 1⅓이닝을 막고 시즌 25세이브째를 기록했다.

잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com