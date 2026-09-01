"에레디아, 3년 연속 수비상 수상자 다운 면모"…SSG 감독 "선발+불펜 철벽투, 승리요인" [고척 승장]

7일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, 6회초 1사 1,2루 에레디아가 선취 2타점 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.07/

7일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, 6회초 1사 1,2루 에레디아가 선취 2타점 2루타를 치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.07/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 적지에서 투타와 수비의 완벽한 삼박자를 앞세워 영봉승을 일궈낸 SSG 랜더스 이숭용 감독이 공수 수훈갑 길레르모 에레디아와 무실점 계투를 합작한 마운드를 향해 아낌없는 찬사를 보냈다.

SSG는 1일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 원정 경기에서 선발 최민준의 5이닝 무실점 호투와 에레디아의 4타수 2안타 1타점에 호수비 원맨쇼, 그리고 불펜진의 4이닝 무실점 릴레이를 묶어 4대0 완승을 거뒀다.

경기 후 이숭용 감독은 승리 소감을 통해 승부처마다 빛난 에레디아의 명품 수비와 마운드의 철벽 계투, 그리고 원정 응원석을 가득 메운 팬들에게 감사의 뜻을 전했다.

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이숭용 감독은 경기 흐름을 완전히 장악한 에레디아의 공수 맹활약을 가장 먼저 치켜세웠다. 에레디아는 타석에서 쐐기 적시 3루타를 포함해 멀티히트를 기록했을 뿐만 아니라, 외야에서 키움의 안타성 타구를 연달아 걷어내는 그물망 수비로 실점 위기를 지워냈다.

이 감독은 "에레디아가 공수에서 맹활약하며 팀 승리를 이끌었다. 특히 3차례의 호수비로 투수들의 어깨를 가볍게 해주며 3년 연속 KBO 수비상을 수상한 선수다운 면모를 보여줬다"라고 박수를 보냈다.

14일 잠실구장에서 열린 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 선발 투구하고 있는 SSG 최민준. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.14/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 9회 마운드에 오른 SSG 조병현. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

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마운드에서는 선발과 불펜이 단 1점도 내주지 않는 완벽한 '0의 행진'으로 4-0 승리를 완성했다.

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이 감독은 "선발 최민준이 5이닝 동안 선발투수로서 본인의 역할을 해줬으며, 이어 등판한 문승원을 시작으로 전영준, 김민, 조병현까지 필승조 투수들이 남은 이닝을 책임져주며 영봉승을 지켜냈다"라며 최민준과 무실점 철벽 계투를 펼친 불펜진의 집중력을 높이 평가했다.

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이숭용 감독은 고척 원정 3루 관중석을 가득 채우고 열띤 응원을 보내준 랜더스 팬들을 향한 감사 인사와 함께 연승을 향한 각오도 잊지 않았다.

이 감독은 "원정경기까지 찾아와 열띤 응원을 보내주신 팬 여러분의 성원에 힘입어 승리할 수 있었다. 내일 경기도 잘 준비해서 팬 여러분의 응원에 보답하겠다"라고 다짐했다.

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16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. SSG 이숭용 감독이 5회 득점한 조형우, 마드리스를 반기고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

고재완 기자 star77@sportschosun.com