'이럴수가' KIA 4위 추락, 또 NC에 말렸다…김도영 2실책→성영탁 만루포 허용이라니[창원 리뷰]

1일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 2회말 1사 3루 김도영이 천재환의 강습타구를 잡지 못하며 아쉬워하고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.01/

1일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 4회말 투구를 3탈삼진으로 끝낸 네일이 더그아웃으로 향하고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.01/

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[창원=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 천적 NC 다이노스의 벽을 넘지 못하고 3연승을 마감했다.

KIA는 1일 창원NC파크에서 열린 NC와 경기에서 2대7로 졌다. 3위 KIA는 시즌 성적 63승51패2무를 기록, 4위로 한 계단 내려앉았다. KIA는 8월 승률 1위(11승4패)를 달성하고 기분 좋게 9월을 맞이했으나 NC를 만나자마자 꺾였다. NC와 올 시즌 상대 전적은 2승8패까지 벌어졌다. 6위 NC는 4연승을 질주하며 시즌 성적 52승58패2무를 기록했다.

NC는 김주원(유격수)-최정원(중견수)-박민우(2루수)-블레인 크림(1루수)-김휘집(3루수)-이우성(지명타자)-천재환(좌익수)-안중열(포수)-박시원(우익수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 구창모.

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KIA는 박재현(좌익수)-이호연(2루수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(지명타자)-김호령(중견수)-김태군(포수)-정현창(유격수)으로 맞섰다. 선발투수는 제임스 네일.

네일은 6이닝 98구 6안타(1홈런) 무4사구 5삼진 3실점(2자책점)을 기록, 시즌 16번째 퀄리티스타트를 기록했으나 시즌 6패(9승)째를 떠안았다.

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7회부터는 조상우(⅔이닝 3실점)-성영탁(0이닝 1실점)-이태양(1⅓이닝)이 이어 던졌다. 성영탁은 프로 데뷔 후 처음으로 만루포를 얻어맞았다.

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김도영은 KBO 역대 최연소 40홈런에 도전했다. 종전 기록은 1999년 이승엽의 22세 11개월 5일. 김도영은 오는 6일 전까지 홈런 하나만 더 치면 이승엽의 역대 최연소 기록을 깰 수 있었다.

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하지만 40홈런은 또 다음을 기약해야 했다. 김도영은 지난달 26일 광주 롯데 자이언츠전에서 시즌 39호포를 쏘아 올린 이후 2경기째 침묵을 이어 갔다.

김도영은 타석에서 1안타 1볼넷을 얻었지만, 수비 실책 2개를 기록해 더 아쉬움을 삼켰다. 김도영이 한 경기에 실책 2개 이상을 기록한 것은 올 시즌 처음이다.

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1일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 7회말 2사 만루 성영탁이 블레인에 만루홈런을 내주며 아쉬워하고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.01/

1일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 7회말 2사 만루 블레인이 만루홈런을 치고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.01/

선취점은 NC의 몫이었다. 2회말 선두타자 김휘집이 좌월 2루타로 출루해 물꼬를 텄다. 이우성의 2루수 땅볼로 1사 3루가 됐고, 천재환이 3루수 김도영의 땅볼 포구 실책으로 출루하는 사이 3루주자 김휘집이 득점해 0-1이 됐다. 안중열의 안타로 1사 1, 3루 흐름이 이어졌고, 박시원이 우전 적시타를 날려 0-2로 벌어졌다.

4회초 KIA가 추격에 나섰다. 선두타자 나성범이 볼넷으로 출루하고, 구창모의 폭투에 힘입어 2루를 밟았다. 2사 후에 김태군이 우익수 오른쪽 적시 2루타를 때려 1-2로 쫓아갔다.

네일이 5회말 1사 후 김주원에게 일격을 당했다. 볼카운트 2B2S에서 스위퍼가 가운데로 살짝 몰렸는데, 김주원이 이를 놓치지 않고 시즌 17호포로 연결했다. 1-3.

KIA는 7회말 불펜을 가동하자마자 무너졌다. 조상우가 흔들린 게 컸다. 안중열과 김주원, 권희동에게 볼넷을 내줘 2사 만루 위기에 놓였다. KIA는 여기서 제구에 강점이 있는 성영탁을 올렸는데, 블레인에게 좌월 만루포를 얻어맞아 순식간에 1-7까지 벌어졌다. KIA의 추격 의지가 완전히 꺾인 순간이었다.

KIA는 8회초 나성범의 우중월 솔로포로 한 점을 따라붙는 데 그쳤다.

한편 NC는 선발 구창모가 4이닝(1실점) 만에 94구를 던지는 바람에 조기 교체됐지만, 불펜의 힘으로 승리를 지켰다. 김진호(1이닝)-배재환(1이닝)-이용준(⅔이닝)-신영우(⅓이닝)-손주환(1이닝 1실점)-전사민(1이닝)이 이어 던져 승리를 지켰다.

타선에서는 김주원이 4타수 2안타(1홈런) 1볼넷 1타점을 기록했고, 블레인은 만루포로 4타점을 쓸어담아 개인 한 경기 최다 타점 타이를 달성했다.

1일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 7회말 2사 만루 블레인이 만루홈런을 치고 이호준 감독과 기쁨을 나누고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.01/

창원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com