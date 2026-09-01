삼성 긴장해라! 1위 0.5G 차 추격 이어졌다…외인 활약에 사령탑 미소, "고무적이다"

[수원=스포츠조선 이종서 기자] KT 위즈가 선두 경쟁을 이어갔다.
KT는 1일 수원 KT위즈파크에서 열린 한화 이글스와의 홈 경기에서 6대1로 승리했다. 2위 KT는 시즌 67승3무43패를 기록했다. 선두 삼성이 롯데를 제압하면서 KT와 0.5경기 차가 유지됐다.
KT는 선발투수 데이비스 대니엘이 6이닝 4안타 2볼넷 6탈삼진 무실점으로 호투를 펼쳤다. 최고 148㎞ 직구와 더불어 체인지업(22개) 투심(16개) 스위퍼(13개) 커터(9개)를 섞어 경기를 풀어갔다.
타선은 초반부터 터지면서 대니엘의 어깨를 가볍게 해줬다.
이날 KT는 최원준(우익수)-김현수(1루수)-안현민(지명타자)-힐리어드(중견수)-김상수(2루수)-허경민(3루수)-장진혁(좌익수)-한승택(포수)-장준원(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.
1회말 최원준이 2루수 땅볼 타구 포구 실책으로 출루한 뒤 김현수의 진루타가 이어졌다. 안현민의 몸 맞는 공 이후 힐리어드가 3루수 인필드 플라이로 물러났지만, 김상수의 적시타가 나오면서 선취점을 냈다.
2회말 KT가 추가 득점을 냈다. 선두타자 장진혁이 홈런을 날린 뒤 한승택의 2루타에 이어 장준원의 진루타, 최원준의 적시 2루타가 터졌다. 김현수와 안현민의 연속 볼넷으로 만들어진 만루 상황. 힐리어드가 희생플라이를 날리면서 4-0으로 점수가 벌어졌다. 힐리어드는 이 타점으로 오스틴 딘(LG)에 이어 올 시즌 두 번째 30홈런-100타점을 기록한 선수가 됐다.
KT는 7회말 김민혁의 2타점 적시타로 승부에 쐐기를 박았다.
대니엘은 KBO리그 4번째 등판에서 시즌 첫 승을 챙길 수 있게 됐다. 대니엘에 이어 손동현(1이닝 무실점)-스기모토 코우키(1이닝 무실점)-주권(1이닝 1실점)이 차례로 올라와 승리를 지켰다.
경기를 마친 뒤 이강철 KT 감독은 "선발 대니엘이 KBO리그에 적응하는 모습을 보여서 고무적"이라며 "좋은 위기 관리 능력을 보여주며 승리의 발판을 마련했다. KBO리그 첫 승 축하한다. 불펜 투수들도 자기 역할을 다했다"고 칭찬했다.
이 감독은 이어 "타선에서는 1회 김상수의 선취 타점으로 기선 제압에 성공했다. 이후 장진혁의 솔로 홈런과 최원준, 힐리어드가 2타점을 합작했고, 김민혁이 추가 2타점을 내며 승기를 굳힐 수 있었다"고 이야기했다.
이날 수원에는 경기 중간 비가 내리기도 했다. 이 감독은 "선수들 수고 많았다. 비오는 궂은 날씨에도 경기장에 오셔서 응원해주신 팬들 덕분에 9월 첫 경기를 기분 좋게 승리할 수 있었다"고 밝혔다.
KT는 2일 선발투수로 소형준을 예고했다. 한화는 류현진이 나온다.
수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com