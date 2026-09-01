"보스 덕에 불펜 아꼈다" 박진만 감독의 박수, '피날레 등판' 7이닝 무실점 유종의 미 "마지막 몰랐다. 삼성에 남고 싶다"

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]"오늘 보스가 던지는 날이라 말을 아끼는 게 맞는 것 같다..."

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와의 경기를 앞두고 삼성 박진만 감독은 대체 외국인 투수 오스틴 보스와의 이별을 차마 먼저 입에 올리지 못했다. 다만 "재활을 마친 후라도가 주말 LG전에 선발 등판한다"고 밝히며 보스의 이번 등판이 삼성 유니폼을 입고 오르는 사실상 마지막 선발 마운드임을 시사했다.

등판 당일 선수의 집중력을 해치지 않기 위한 배려 속에 마운드에 오른 보스는, 현장의 아쉬움을 뒤로하고 실력으로 자신의 가치를 완벽히 증명했다.

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보스는 이날 롯데를 상대로 7이닝 동안 102개의 공을 던지며 6피안타 1볼넷 6탈삼진 무실점 쾌투를 펼쳤다. 최고 149km 투심 패스트볼을 비롯해 스위퍼, 커터, 커브를 고루 섞어 던지며 데뷔 후 최고의 피칭을 선보였다. 상대 선발 로드리게스(6이닝 2실점)와의 외국인 맞대결 완승이자, 팀의 3대0 승리와 함께 파죽의 6연승을 이끈 가뭄의 단비 같은 역투였다. 보스를 필두로 선수들 활약 속에 삼성은 선두 자리를 굳건히 지켰다.

위기마다 빛난 명품 변화구… 류지혁,이재현 지원사격

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팽팽하던 0의 균형은 4회말에 깨졌다. 선두타자 구자욱이 내야안타로 물꼬를 튼 뒤, 류지혁이 1B2S 불리한 카운트에서 좌중간을 가르는 결승 1타점 적시타를 터뜨렸다.

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5회말에는 이재현이 로드리게스의 153km 패스트볼을 밀어쳐 우중월 솔로 홈런(시즌 15호, 2년 연속 전 구단 상대 홈런)을 터뜨리며 2-0으로 달아났다. 8회말에는 최형우의 통산 200번째 2루타로 만든 1사 3루에서 류지혁이 또 한 번 쐐기 적시타를 날렸다. 이날 류지혁은 결승타 포함 3타수 3안타 1볼넷 2타점으로 100% 출루 맹활약을 펼쳤다. 류지혁은 "마지막 등판인 보스 승리를 꼭 지켜주고 싶었다"고 집중했음을 시사했다.

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마운드에서는 보스가 3회, 5회, 7회에 찾아온 위기를 모두 땅볼 유도와 탈삼진으로 극복해냈다. 9회에는 마무리 김재윤이 등판해 3점 차 승리를 지켜내며 KT 시절 이후 3년 만에 개인 통산 30세이브를 달성했다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 승리한 삼성 박진만 감독이 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

박진만 감독 "보스가 불펜 아껴줘… 좋은 분위기 이어갈 것"

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경기 후 삼성 박진만 감독은 "오늘 선발투수 보스가 7이닝을 완벽하게 막아주면서 주간 첫 경기부터 좋은 분위기에서 시작할 수 있게 되었다"라며 "덕분에 불펜도 아낄 수 있어서 팀 전체적으로 매우 좋은 경기였다"고 완벽하게 경기를 지배한 보스에게 가장 먼저 고마움을 전했다.

이어 "타선에서도 류지혁 선수의 타점과 이재현 선수의 홈런이 나오면서 승리할 수 있는 분위기를 가져올 수 있었고, 마무리까지 불펜진이 훌륭하게 잘 막아주며 승리를 지켰다"고 6연승을 이끈 선수단의 노고를 치하했다. 마지막으로 박 감독은 "오늘도 경기장을 찾아와 응원해주신 팬분들께 감사드리고, 좋은 분위기를 이어갈 수 있도록 내일 경기도 잘 준비하겠다"고 다짐했다.

"마지막인지 몰랐다, 삼성 유니폼 더 입고 싶다"

경기 후 보스는 "마지막 경기인지 몰랐다. 한국에서의 7주는 정말 좋은 경험이었고, 팬들의 열정이 멋졌다"며 "KBO 룰을 정확히는 모르지만, 나는 그저 이 삼성 유니폼을 계속 입고 야구하고 싶다"는 솔직하고 안타까운 심경을 털어놓았다.

그러나 후라도의 복귀가 결정된 이상 삼성과의 작별은 피할 수 없는 현실이 됐다.

44번째 만원 관중(2만4000명)으로 가득 찬 대구 라이온즈파크 홈팬들은 마지막 투구를 마치고 내려가는 보스의 이름을 목놓아 연호했다. 팀의 6연승을 이끌고 떠나는 보스의 마지막 7이닝 쾌투가 팬들의 기억에 오랜 잔상을 남길 듯 하다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com