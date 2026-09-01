'미국 물' 먹고 와서? 염경엽은 왜 고우석 성공 확신하나 "이 변화가 엄청난 영향 미칠 것"

8일 서울 잠실구장에서 열린 KT와 LG의 한국시리즈 2차전. 9회 등판한 고우석. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2023.11.8/

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[스포츠조선 김용 기자] "미국에 가기 전보다 훨씬 좋은 조건에서 공을 던질 것이다."

LG 트윈스 염경엽 감독은 '돌아온 고우석'의 성공을 확신했다. 단순히 '미국 물'을 먹고 와서? 그건 아니었다. 디테일의 대명사답게 조목조목 성공 가능성의 이유를 밝혔다.

LG가 고우석을 다시 품는다. 미국 메이저리그 도전 3년 생활을 정리한 고우석은 1일 입국했다. 2일 LG와 잔여 시즌 계약을 한다. 포스트시즌에는 뛰지 못하지만, 정규시즌 LG의 순위 경쟁에 천군만마가 될 수 있다.

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고우석 개인에게도 중요하다. 거물급 선수다. 이런 선수를 매년 단년 계약으로 데리고 있는다는 것도 그렇다. LG는 올시즌 후 고우석과의 비FA 다년계약을 추진할 예정이다. 기본적인 몸값 기준은 있겠지만, 고우석의 활약 속에 LG가 더 높은 순위로 간다면 분명 협상에 도움이 될 수 있다.

AP 연합뉴스

가장 궁금한 건, 돌아온 고우석이 어떤 모습을 보일지다. 미국에 가기 전 LG의 철벽 마무리로 2023 시즌 통합 우승을 이끌었다. 고우석의 트레이드마크는 단연 대포알 직구. 일단 상식적으로는 더 큰 무대에서 많은 경험을 하고 왔기에 업그레이드 됐을 확률이 높아 보인다. 하지만 고우석이 자리를 비운 3년 동안 KBO리그 수준도 높아지고, 특히 150km 강속구도 겁 내지 않는 젊은 유능한 타자들도 많이 늘어났다.

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염 감독은 최근 고우석의 경기 영상들을 꼼꼼히 챙겨봤다고. 염 감독은 "이전 한국에서 할 때보다 훨씬 좋아졌다"고 총평했다. 이어 "일단 한국에 있을 때 던지지 않던 스플리터가 생겼다. 커브 제구도 더 좋아졌다. 한국에 있을 때는 우석이 직구에 타자들이 타이밍을 맞추지 못했다. 하지만 미국에서는 그걸로 안 된다는 걸 알았을 것이다. 변화구를 훨씬 많이 던졌고, 더 편하게 던지게 됐다"고 설명했다. 이제는 빠른 공을 잘 치는 타자들이 많아졌지만, 고우석이 노련하게 미국에서 갈고닦은 변화구를 적절하게 섞으면 엄청난 강점이 될 거라는 것.

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8일 잠실야구장에서 열린 한국시리즈 2차전 KT와 LG의 경기, LG가 5대4로 승리했다. 경기 종료 후 LG 염경엽 감독과 고우석이 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2023.11.08/

염 감독은 이어 "ABS가 생겼다"는 것도 강조했다. 염 감독은 "분명 미국에 가기 전 볼로 판정받았던 공들이 존 끝에 걸려 스트라이크가 될 것이다. 볼넷 비율이 훨신 줄어들 거다. 특히 커브가 엄청난 효과를 볼 거라 본다. 우석이는 커브 각이 좋다. 높은 쪽으로 오는 커브가 존에 걸리면 타자들이 치기 힘들 것"이라고 전망했다.

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고우석은 원래 정교한 피처가 아니었다. 힘으로 찍어누르는 스타일. 정밀한 코스 제구가 아니라, 가운데만 보고 힘껏 던졌을 때 약간 높거나, 밀리는 공들이 운 좋게 스트라이크가 될 확률이 높아진 ABS의 현실이다. 고우석은 공에 위력이 있으니, ABS 효과가 더해지면 타자들에게는 '죽을 맛'이 될 가능성이 충분히 있어 보인다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com