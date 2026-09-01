사상 초유, 12억 상향 조정…서건창, 팀에 승리DNA 이식中 "최하위 위치한 현실 냉정하게 직시해야" [SC인터뷰]

허상욱 기자 wook@sportschosun.com

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] "지금 팀이 바닥에 있지만 요행을 바라지 않고 한 계단씩 단단하게 다져서 진짜 강팀의 기반을 다시 쌓아 올리겠다."

연봉 1억 2000만 원의 백의종군으로 6년 만에 돌아온 친정에서 유일한 3할대(3할2푼2리)로 100안타를 돌파하며 부활 드라마를 쓴 '서교수' 서건창(37). 키움 히어로즈는 지난 5월 맺었던 2년 총액 6억원 규모의 비FA 다년 계약을 3개월 만에 옵션 특약을 추가해 '최대 12억원(사실상 전액 보장)'으로 2배 파격 상향 조정하며 역대급 예우로 화답했다.

단순한 성적을 넘어 팀의 기틀을 다시 세워줄 '살아있는 전설'로서의 가치를 파격적인 12억원 대우로 인정한 것이다.

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지난 달 31일 구단은 시즌 도중임에도 서건창과 그의 가족들을 특급 호텔로 초청해 정식으로 격식 있는 다년 계약 체결식 자리를 마련했다.

1일 고척돔에서 만난 서건창은 "시즌 중이라 이런 자리를 마련하기가 쉽지 않고 부담스러울 수도 있는데, 구단에서 가족들과 함께할 수 있도록 세심하게 신경 써주셨다"라며 "선수 혼자가 아니라 가족들 앞에서 뜻깊은 시간을 보낼 수 있는 기회는 선수 생활을 통틀어도 흔치 않다. 조건 상향을 넘어 이런 자리를 만들어주신 구단에 진심으로 감사한 마음뿐"이라고 고마움을 전했다.

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구단이 기존 계약 규모를 2배로 올려주며 12억 원을 안긴 핵심 배경 중 하나는 서건창이 후배들에게 미치는 지대한 영향력이었다. 하지만 서건창은 요란한 '보스형 리더'가 아닌 '솔선수범형 리더'를 택했다.

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서건창은 자신의 리더십에 대해 "올해 1년의 모습뿐만 아니라 과거 히어로즈에 몸담았던 시절의 태도까지 구단에서 높게 평가해 주신 것 같다"라며 "앞에 나서서 큰소리를 내기보다는 경기장에서 훈련을 준비하는 모습, 경기를 대하는 진심 어린 태도를 행동으로 먼저 보여주는 것이 내 방식"이라고 설명했다.

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이어 "다시 돌아온 첫해인 만큼, 내가 먼저 완벽한 태도를 행동으로 보여준 뒤에 조언을 해야 내 말에 힘과 명분이 실린다"라며 "진심을 담아 그라운드에서 묵묵히 뛰다 보면 후배들도 자연스럽게 믿고 따라와 줄 것이라 확신한다"라고 강조했다.

송정헌 기자 songs@sportschosun.com

박재만 기자 pjm@sportschosun.com

현재 최하위권에 머물고 있는 키움. 서건창은 화려한 말 대신 뼈를 깎는 기초 공사의 중요성을 말했다.

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그는 "예전에 우리가 강팀이었다는 사실은 지나간 과거일 뿐이고, 지금 최하위에 위치한 현실을 냉정하게 직시해야 한다"라며 "단기간에 '내년에 당장 우승하겠다'는 것은 뜬구름 잡는 이야기다. 올해를 시작으로 제가 계약된 3년 동안 팀의 가장 밑바닥을 단단하게 다져놓는 것이 제 사명이자 목표"라고 잘라 말했다.

이어 "올해보다 내년에 성장하고, 내년보다 내후년에 점차 발전해 나가는 것이 진짜 강팀으로 가는 길"이라며 "요행을 바라지 않고 바닥부터 차근차근 다져간다면 키움은 다시 누구도 쉽게 넘볼 수 없는 팀이 될 것이다. 구단이 제게 12억 원이라는 큰 대우를 안겨주며 기대한 역할도 바로 그 토대를 닦는 책임감이라 생각한다"라고 결연한 각오를 다졌다.

5년 만에 세 자릿수 안타를 돌파하고 무더운 8월에도 맹타를 휘두른 비결에 대해서는 철저하게 팀 배팅과 집중력을 꼽았다.

서건창은 개인 기록에 대해 "꾸준히 경기에 나갈 수 있는 기회가 주어졌기에 안타도 자연스럽게 따라오는 것"이라며 "제 타순과 팀이 내게 바라는 역할에만 온전히 몰입하다 보니 좋은 결과가 나오고 있다. 매 타석 조금 더 집중하자는 마음가짐이 가장 큰 힘이 됐다"고 담담하게 답했다.

2014년 전신 넥센 히어로즈에서 KBO리그 최초의 단일 시즌 201안타 MVP라는 역사를 썼던 주인공이, 이제는 팀의 가장 밑바닥을 지탱하는 단단한 주춧돌을 자처하고 나섰다. 키움 관계자는 이날 "서건창이 잘해준 것도 있지만 다른 선수들에게도 동기부여가 될 수 있다고 생각한다"며 "'우리 팀은 잘하면 그만큼 보상을 해주는구나'라는 생각을 하게 되면 선수들의 의욕도 더 강해질 것으로 기대한다"고 밝혔다.

박재만 기자 pjm@sportschosun.com

고재완 기자 star77@sportschosun.com