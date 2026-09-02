충격! KBO 5승→CPBL 0게임 방출, 반전! "차라리 잘 됐다", 삼성이 몰래 웃는 이유

9일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 승리한 삼성 오러클린이 팬들에게 마지막 인사를 건네고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.09/

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[스포츠조선 정현석 기자]대만 프로야구(CPBL) 1군 명단에 끝내 이름을 올리지 못하고 짐을 싸게 된 전 삼성 투수 잭 오러클린.

KBO 무대에서 17경기 5승(5패) 평균자책점 4.86를 기록한 거둔 좌완 선발 투수가 대만에서 단 1경기의 공식 등판도 없이 방출됐다는 소식은 표면적으로는 충격적이다.

하지만 이 사태를 바라보는 삼성 라이온즈는 오히려 미소를 짓고 있다. 왜 그럴까.

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2023 월드베이스볼클래식(WBC) B조 1차전 한국과 호주의 경기가 9일 일본 도쿄돔에서 열렸다. 호주 선발투수 잭 오러클린이 역투하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2023.03.09/

대만 1군 등록 실패, 호주→한국→대만, 혹사가 부른 아쉬운 방출

31일 대만 매체 '야후스포츠' 등에 따르면 CPBL 60인 최종 외국인 선수 등록 명단이 공식 발표된 가운데, 중신 브라더스는 잭 오러클린의 등록을 포기했다.

중신은 한화 이글스 출신 펠릭스 페냐를 선택했고, 오러클린은 2군 3경기(11이닝 평균자책점 4.09) 등판을 끝으로 짐을 쌌다.

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오러클린의 대만 잔류 실패 원인은 실력이 아닌 '체력적 한계'였다.

지난 겨울 호주리그(ABL) 애들레이드 자이언츠에서 탈삼진왕을 시작으로 2026 WBC 호주 대표팀 출전, KBO 삼성에서의 대체 외인 활약, 그리고 CPBL 진출까지 1년 가까이 휴식 없이 강행군을 이어오며 구위와 스태미나가 떨어진 점이 결정적이었다.

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 투구하고 있는 삼성 사토시. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

아시아쿼터 잔혹사, '미야지→사토시' 차라리 검증된 선발로…

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삼성이 오러클린의 대만 방출에 주목하는 이유는 바로 내년 시즌 '아시아쿼터' 때문이다.

삼성은 올 시즌 아시아쿼터로 영입한 일본인 투수 미야지 유라가 제구 난조 끝에 방출되고, 대체 선수로 영입한 미야모리 사토시 역시 압도적인 모습을 보여주지 못하면서 아시아쿼터 잔혹사에 시달려 왔다.

검증된 외인 오러클린이라면 외국인 투수 2명에 더해 마운드의 높이를 확실히 올려줄 '믿을 수 있는 아시아쿼터 선발'이 될 수 있다는 판단이다.

"대만에 있어 다행" 오러클린, 2027시즌 아시아쿼터 영입 1순위 부상

삼성은 전반기 부상 대체 외국인으로 오러클린을 활용하며 그의 정교한 제구와 좌완으로서의 가치, 그리고 뛰어난 워크에식을 확인했다.

웃으며 헤어질 당시에도 삼성 구단과 오러클린은 재회에 대한 긍정적인 교감을 나눈 바 있다.

오러클린이 대만 무대에서 방출되면서 삼성에는 완벽한 판이 깔렸다. KBO 규정상 아시아쿼터 선수는 '직전 연도 아시아 리그(KBO, NPB, CPBL, ABL 등) 출신'이어야 한다.

대만 무대 1군 등록이 실패해 지친 몸 상태를 회복할 휴식 시간을 확보한 것은 내년을 생각하고 있는 삼성에게 오히려 호재다.

24일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 주중 3연전 두 번째 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 오러클린. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.24/

'사실상 외인 선발 3명' 삼성 왕조 구축의 치트키

오러클린이 내년 시즌 아시아쿼터로 삼성 마운드에 돌아온다면 그 파괴력은 상당할 전망.

외인 선발 트리오 보유 효과가 생긴다. 기존 외국인 투수 2명에 'KBO 검증을 마친 좌완' 오러클린이 아시아쿼터로 선발 한 축을 맡게 된다. 사실상 외국인 선발 3명을 운용하는 파격적인 이점을 누릴 수 있다. 만에 하나 최강 듀오 크리스 페덱, 아리엘 후라도 모두 재계약에 성공할 경우 삼성은 페덱 후라도 오러클린으로 이어지는 3명의 외인 트리오 선발진을 운영할 수 있다.

좌완 이승현이 오는 12월 국군체육부대(상무) 입대를 앞두고 있어, 선발진 내 좌완 밸런스 잡기에도 적합한 인물. 외인 트리오에 원태인, 최원태, 양창섭, 김백산으로 이어지는 국내 선발진까지 삼성은 10개 구단 중 가장 압도적인 선발 뎁스를 보유하게 된다.

대만 1군 무대 0경기 방출이라는 오러클린의 아쉬운 실패가 '아시아쿼터 고민'에 빠진 삼성 라이온즈에게 가장 완벽한 2027시즌 퍼즐을 선사하고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com