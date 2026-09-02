삼성 후라도 온다고? 1위 경쟁 '新무기'도 해냈다…"이 상황 즐기고 있습니다"

경기 후 취재진과 인터뷰하는 데이비드 대니엘. 수원=이종서 기자

Advertisement

Advertisement

[수원=스포츠조선 이종서 기자] "조금 늦긴 했지만 기쁘네요."

KT 위즈는 7월말 승부수 하나를 띄웠다. 7승(5패)을 거뒀던 맷 사우어를 전격 방출하고 새 외국인선수로 데이비스 대니엘(29)을 영입했다.

나도현 KT 단장은 "대니엘은 안정된 제구력을 바탕으로 탈삼진과 경기 운영 능력을 갖춘 투수"라고 기대했다.

Advertisement

빠른 공은 없지만, 다양한 구종과 안정적인 제구를 바탕으로 경기를 풀어갈 수 있다는 평가. 대니엘은 첫 3경기에서 모두 5이닝 이상을 소화하는 등 안정적으로 경기를 풀어갔다. 지난달 26일 두산전에서는 6이닝 2실점으로 첫 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하)의 피칭을 펼쳤다.

시즌 네 번째 등판. 마침내 첫 승에 닿았다. 최고 148㎞ 직구와 더불어 체인지업(22개) 투심(16개) 스위퍼(13개) 커터(9개)를 섞어 한화 타선을 꽁꽁 묶었다.

1일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 선발 투구하고 있는 KT 대니엘. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.01/

Advertisement

KT 타선은 2회까지 4점을 지원했고, 결국 6대1 승리로 대니엘에게 첫 승을 안겼다.

Advertisement

이강철 KT 감독은 "선발 대니엘이 KBO리그에 적응하는 모습을 보여서 고무적"이라며 "좋은 위기 관리 능력을 보여주며 승리의 발판을 마련했다. KBO리그 첫 승 축하한다"고 메시지를 남겼다.

Advertisement

대니엘은 "기대했던 것보다는 조금 늦긴 했지만, 이렇게 첫 승을 하게 돼서 기쁘다"라며 "첫 세 번의 경기와 크게 다른 점은 없지만, 초반부터 야수들이 점수를 벌어줬다. 초반에 커맨드가 좋지 않았지만, 점수 차가 나다보니 더 집중할 수 있었다"고 고마워했다.

KBO리그 적응도 수월하게 하고 있다. 대니엘은 "KBO 타자들은 2S 이후에 헛스윙이 많이 안 나오더라. 이런 부분이 야구를 더 재미있게 하는 것 같다. 경기 중간에 플랜도 많이 바꾸고, 스피드나 이런 걸 조절하면서 상대 타자와 수싸움을 하는 것이 재밌다"고 이야기했다.

Advertisement

1일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 선발 투구하고 있는 KT 대니엘. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.01/

2위 KT는 선두 삼성을 0.5경기 차 추격하고 있다. 1일 경기에서도 KT는 한화를, 삼성은 롯데를 나란히 제압하며 살얼음판 순위 싸움이 이어지고 있다.

삼성은 부상으로 이탈했던 아리엘 후라도가 주말 LG전에 복귀한다. 강력한 선발진에 무기가 돌아오게 됐다. KT로서는 대니엘의 성공적인 정착이 더욱 반가울 수밖에 없다.

대니엘은 "지금 (순위 경쟁) 상황을 잘 즐기고 있다. 1위팀이 한국시리즈에 직행하는 걸 알고 있으니 최대한 모든 경기를 가을야구라고 생각하고 최선을 다하려고 한다"고 밝혔다.

이날 첫 승한 대니엘에게 KT 선수들은 물을 뿌리며 격한 축하를 했다. 대니엘은 "정말 좋았다. 조금 춥기도 했다"라고 웃으며 "앞으로도 이런 세리머니를 많이 받을 수 있도록 열심히 하겠다"고 각오를 다졌다.

수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com