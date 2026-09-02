LG 좋아서 웃어? "태어나서 밀어 친 홈런은 처음입니다"

1일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 4회초 1사 1,3루 LG 송찬의가 스리런포를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.01/

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[스포츠조선 김용 기자] "태어나서 처음입니다."

잠실구장은 외야가 엄청나게 넓다. 중앙 펜스까지 125m, 좌-우 끝도 100m다. 중앙 펜스까지가 먼제, 외야 펜스는 둥글다보니 센터나 좌우중간으로 홈런을 치는 게 결코 쉬운 일이 아니다. 외야 면적으로만 따지면 메이저리그 구장들도 잠실을 이기는 곳이 거의 없다.

당겨 쳐서 넘기기도 어려운데, 이 잠실구장에서 밀어서 좌-우중간으로 홈런을 만든다? 사람이 아니라고 보면 된다. 괴물이라고 해도 과언이 아닐 것이다.

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LG 트윈스에 괴물이 나타났다. 송찬의. 1일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와의 주중 3연전 첫 번째 경기 4번타자로 나선 송찬의는 팀이 0-1로 밀리던 4회초 1사 1, 3루 찬스에서 호투하던 상대 선발 잭 로그의 공을 받아쳐 역전 결승 스리런 홈런으로 연결시켰다. 경기가 3대1 LG 승리로 끝났으니, 이 점수가 LG의 유일한 점수였다. 두산이 2경기 차로 쫓아오는 가운데, 천금의 승리 천금의 타점이었다.

1일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 4회초 1사 1,3루 LG 송찬의가 스리런포를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.01/

대단한 건 홈런을 쳐서가 아니다. 밀어서 잠실구장 가장 깊숙한 우중간 코스를 넘겼다는 것이다. 잭 로그의 바깥쪽 직구를 밀었는데, 비거리 125m가 나왔다. 당겨친 홈런 150m급 비거리. 더 놀라운 건, 1B2S으로 볼카운트가 불리했고 심지어 바깥쪽 높은 코스 볼이었다. 힘을 온전히 다해 치기 쉽지 않은 상황에서, 밀어 넘겼으니 놀라지 않을 수 없었다.

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송찬의는 "어떻게든 3루 주자를 불러들여 동점을 만들어야 한다 생각했다. 그래야 찬스가 연결이 된다고 봤다. 잘 맞았다. 충분히 희생 플라이는 될 거라 봤다. 그런데 타구가 넘어갈줄은 몰랐다"며 본인 스스로도 놀라움을 감추지 못했다.

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송찬의의 힘이면 밀어친 홈런이 처음인 건 아니지 않았을까. 송찬의는 "야구하면서 처음"이라고 말했다. "초-중-고 통틀어 처음이냐"는 질문에서 "정말 처음이다. 중견수 쪽으로는 보낸 적이 있는데, 밀어처서는 처음이다. 언젠가는 밀어서 홈런을 치고 싶다는 생각은 했는데, 그게 오늘이 돼서 기분이 좋다"고 밝혔다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com