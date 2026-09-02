"고우석 복귀해도 손주영이 마무리" 하지만 1위는 굳건, 30SV도 선착 "기왕 여기까지 온 마당에…"

삼성 이적 후 첫 30세이브 달성에 성공한 김재윤의 환한 표정. 대구=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 베테랑 클로저 김재윤(36)이 독해졌다.

공 하나 하나 던질 때마다 힘을 세게 쓴다. 삼성 이적 후 목표였던 시즌 30세이브를 돌파하며 데뷔 첫 구원왕 타이틀을 향한 굳은 의지를 다졌다.

김재윤은 1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와의 경기에서 팀이 3-0으로 앞선 9회초 마운드에 올라 1이닝을 깔끔하게 무실점으로 막아내며 팀 승리를 지켰다.

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이로써 김재윤은 삼성 라이온즈 이적 후 처음이자, KT 위즈 시절이던 2023년 이후 3년 만에 시즌 30세이브에 복귀했다. 동시에 리그 세이브 부문 단독 선두 자리를 더욱 굳게 지켰다.

사진제공=삼성 라이온즈

"마지막 등판 보스 승리 지켜 기뻐…팬 분 위해 세게 던졌다"

경기 후 인터뷰에 응한 김재윤의 표정에는 안도감과 뿌듯함이 교차했다.

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김재윤은 "1차적으로 선발 보스가 마지막 경기에서 정말 잘 던져줬다. 개인적으로도 올해 마무리 투수를 맡으면서 첫 번째 목표로 정했던 게 30세이브였는데, 그걸 달성할 수 있게 되어 더욱 기분 좋다"고 소감을 밝혔다.

삼성에서의 마지막 선발에 나선 보스는 지난 주 우천 취소 등으로 등판 일정이 밀리며 컨디션 조절에 어려움을 겪었다. 이에 대해 김재윤은 "비 때문에 선발 일정이 밀려서 본인도 약간 불안했을 것이다. 그런데도 오늘 너무 잘 던져줬다. 마지막 경기인 만큼 승리를 꼭 지켜주고 싶은 마음이 컸다"며 동료애를 드러냈다.

사진제공=삼성 라이온즈

원정에서 단 1점도 내주지 않은 김재윤은 그동안 홈인 대구에서 다소 부침을 겪었던 점을 의식한 듯 "아무래도 홈 팬분들도 이런 깔끔한 뒷문의 모습을 바래왔을 것이라 생각한다. 구속 떨어지면 불안해 하셔서 세게 던졌다"며 "거기에 조금이나마 보답해 드린 것 같아 기쁘다. 아직 시즌이 남아있는 만큼 끝까지 하나하나 계속 쌓아갈 생각"이라고 강조했다.

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LG 트윈스로 컴백을 선택한 고우석. 스포츠조선DB

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"추격자들 넘보지 못하도록, 구원왕 타이틀 반드시 지킨다"

구원 부문 2위 손주영(LG 트윈스·25세이브)과 3위 박영현(KT 위즈·23세이브) 등 쟁쟁한 후배 마무리 투수들이 김재윤을 추격하며 도전장을 내밀고 있는 상황.

메이저리거 고우석의 LG 복귀가 확정된 날.

LG 염경엽 감독은 "고우석을 2이닝 가능한 필승조로 쓰고, 손주영을 그대로 마무리로 가겠다"고 천명했다. 고우석 복귀로 원래의 선발 자리로 돌아갈 가능성이 제기됐던 손주영은 마무리로 남아 목표인 구원 1위 도전을 지속할 수 있게 됐다. 손주영은 1일 두산베어스전에서 시즌 25세이브 째를 수확하며 김재윤을 추격했다.

1일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 승리한 LG 손주영, 박동원이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.01/

하지만 김재윤 역시 양보할 생각이 추호도 없다.

"이제는 지켜내야죠"라고 입을 뗀 김재윤은 "제가 잘 던져서 세이브를 올리면 자연스럽게 팀도 계속 1위를 유지하는 것 아니겠나. 저도 계속 타이틀을 지키려고 한다"고 힘주어 말했다.

이어 "사실 여기까지 온 만큼 이제는 구원왕 타이틀에 대한 욕심도 많이 생긴다. 절대 안일하게 할 생각은 없다. 남은 한 경기 한 경기 최선을 다하겠다"며 개인 통산 첫 구원왕 타이틀을 향한 강한 집념을 내비쳤다.

30세이브에 선착하며 삼성의 선두 질주를 지켜내고 있는 김재윤. "남은 28경기에 등판할 때마다 100%를 쏟아붓겠다"는 '수호신'의 다짐이 삼성의 정상 도전에 든든한 버팀목이 되고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com