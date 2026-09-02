'충격 소식' KIA 어쩌나, 이 팀과 6G나 더 치러야 한다…"이상하게 지고 있어도 의식 안 돼"

1일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. NC가 7대2로 승리했다. 경기에 패한 KIA 김도영과 김선빈이 아쉬움 가득한 모습으로 팬들에게 인사를 하고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.01/

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[창원=스포츠조선 김민경 기자] "이상하게 지고 있어도 크게 의식은 안 됐던 것 같아요."

KIA 타이거즈가 올해 유독 NC 다이노스만 만나면 힘을 못 쓰고 있다. 8월 승률 1위(11승4패), 그리고 최근 3연승의 기세를 9월까지 이어 가려 했으나 실패했다. 9월 시작부터 난적 NC를 만난 게 최대 변수였다.

KIA는 1일 창원 NC전에서 2대7로 패했다. 에이스 제임스 네일을 앞세워 기선을 제압하려 했으나 타선이 좀처럼 터지지 않았다. 네일은 6이닝 3실점 퀄리티스타트를 기록했지만, 7회 등판한 조상우가 볼넷 3개로 만루 위기를 자초하고, 성영탁이 NC 블레인 크림에게 그랜드슬램을 얻어맞는 바람에 추격 의지가 한순간에 꺾였다.

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KIA 타선은 상대 좌완 에이스 구창모를 4이닝(1실점) 만에 끌어내렸는데도 전혀 경기 흐름을 바꾸지 못했다.

KIA의 올 시즌 NC 상대 전적은 2승8패가 됐다. 6위 이하 하위권 팀 가운데 KIA가 상대 전적 열세인 팀은 NC가 유일하다. 7위 이하 팀 상대로는 모두 9승 이상을 확보하고 있는 것과 대비가 된다.

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KIA는 올해 상위권 팀들에 약한 경향이 있었다. 1위 삼성 라이온즈 상대로만 9승5패 우위를 점했고, 2위 KT 위즈(3승6패) 3위 LG 트윈스(4승7패) 5위 두산 베어스(7승8패) 상대로는 웃을 일이 많지 않았다. 그래도 NC를 만날 때보다는 덜 고전했다.

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도대체 KIA는 왜 올해 NC만 만나면 작아지는 것일까.

1일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 1회말 무사 2루 네일이 최정원의 떠오른 번트 타구를 잡아낸 뒤 김태군과 이야기를 하고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.01/

1일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. NC가 7대2로 승리했다. 경기에 패한 KIA 김도영이 아쉬움 가득한 모습으로 팬들에게 인사를 하고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.01/

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일단 올해 네일부터 NC를 잡는 확실한 카드가 되지 못하고 있다. 네일은 2024년과 2025년 2년 동안 NC 상대로 4경기에서 3승, 23⅔이닝, 평균자책점 0.76을 기록했는데, 올해는 3경기에서 모두 패전을 떠안으며 17이닝, 평균자책점 4.76으로 부진했다.

특히 김주원이 타율 4할2푼9리(7타수 3안타), 1홈런, 1타점으로 강한 면모를 보였다. 김주원은 이날 네일 상대로 처음 홈런을 뺏으며 NC로 승기를 확실히 가져오는 데 앞장섰다.

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김주원은 "자주 보다 보니까 (네일의 공에) 적응한 것도 있고, 네일이 워낙 좋은 투수니까. 2스트라이크에 빨리 몰리면 더 승산이 없다는 것을 알고 그 전에 빨리 결과를 내려고 적극적으로 치는 쪽으로 전략을 바꿨는데, 그러다 보니까 또 공략이 잘됐던 것 같다"고 밝혔다.

NC를 만나자마자 기세가 꺾인 KIA는 바로 3위에서 4위로 한 계단 내려왔다. 이런 NC와 앞으로 정규시즌 6경기를 더 치러야 하는 것은 분명 부담이다. 상대 전적 열세인 KT와 7경기, LG와 5경기를 남겨둔 것도 부담스러운데 그중에서도 NC가 가장 난적이다.

김주원은 NC가 올해 유독 KIA만 만나면 경기가 잘 풀리는지 묻자 "하다 보면 뭔가 결과들이 우리 쪽으로 잘 넘어왔던 것 같다. 워낙 KIA 타선이 세니까. 항상 수비할 때 긴장도 많이 되고, 점수도 많이 줄 것 같다는 생각을 하고 있는데, 이상하게 지고 있어도 크게 의식은 안 됐던 것 같다"고 했다.

이호준 NC 감독은 "연승을 이어 갈 수 있어 기쁘다. 상대팀 외국인 선수를 상대로 타자들이 집중력 있게 잘 접근했다. 경기 초반부터 득점에 성공하면서 좋은 분위기를 이어 갈 수 있었고, 특히 블레인의 만루 홈런이 경기 흐름을 가져오는 중요한 장면이었다. 오늘(1일) 등판한 모든 투수들도 상대팀 강타선을 상대로 본인의 역할을 다해줬다"며 5강 희망의 불씨를 살린 선수들을 칭찬했다.

1일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. NC가 7대2로 승리했다. 선수들을 맞이하는 이호준 감독의 모습. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.01/

창원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com