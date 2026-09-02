"누군데 몸을 저렇게 잘 만들어왔어?" 지명 유력 해외파, 최지만 한명이 아니다[고양 현장]

1일 경기도 고양 야구국가대표 훈련장에서 2027 KBO 신인 드래프트 트라이아웃이 열렸다. 트라이아웃 참가한 최병용. 고양=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.01/

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[고양=스포츠조선 나유리 기자]KBO 신인 드래프트 지명 실패 후 미국행. 그리고 찾아온 마이너리그 도전 기회. 5년의 유학을 마치고 이제 KBO리그에 다시 도전한다.

1일 고양 국가대표 훈련장 야구장에서 열린 KBO 트라이아웃. 샌디에이고 파드리스 마이너리그 출신 내야수 최병용도 참가해 10개 구단 스카우트 앞에서 타격, 수비, 주루를 선보였다. 전날부터 많은 양의 비가 오전까지 이어지면서 그라운드 상태가 정상적이지 않아 아쉬웠지만, 그래도 스카우트들의 이목이 쏠리는 선수 중 하나였다. 스카우트들은 "몸을 잘 만들어왔다", "생각보다 실제로 보니까 더 몸 상태나 컨디션이 괜찮아보인다"고 평가했다.

아직 장담할 수는 없지만 신인 드래프트에서 지명 가능성도 높다고 보고있다. 신일고 졸업 후 지명을 받지 못해 미국 유학길을 택했던 최병용은 미국 2년제 대학인 뉴멕시코 밀리터리 인스티튜드에서 야구를 이어갔고, 그곳에서 좋은 성적을 거둬 메이저리그 신인 드래프트에서 샌디에이고의 20라운드 지명을 받았다. 기적이 일어난 셈이었다.

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샌디에이고 마이너리그 루키 레벨과 싱글A에서 뛰었던 최병용은 2025시즌 8월 팀에서 방출됐고, 올해도 미국에서의 커리어를 이어가려고 했지만 아쉽게 새 팀을 찾지 못했다. 그리고 귀국을 결심해 KBO 신인 드래프트에 참가서를 제출했다.

최병용은 "사실 한번 더 마이너 팀을 찾아보려고 올해 봄에 미국에 다녀왔었다. 하지만 찾지 못했고, 미국 독립리그 팀에서 뛰면서 경기 감각을 유지하면서 뛰다가 트라이아웃에 맞춰 들어와 준비를 했다"고 밝혔다. 그는 고교 재학 시절 KBO 신인 드래프트에 참가했지만, 지명을 받지 못했던 선수이기 때문에 '2년 유예' 조항이 적용되지 않는다. 때문에 곧바로 신청서를 제출할 수 있었다.

1일 경기도 고양 야구국가대표 훈련장에서 2027 KBO 신인 드래프트 트라이아웃이 열렸다. 타격 시범을 펼치고 있는 최병용. 고양=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.01/

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주 포지션은 유격수와 2루수다. 지난해 샌디에이고에서 잠깐 외야 수비를 보면서 포지션 변경에 대한 이야기도 나왔지만, 최병용은 "당시 팀 사정 때문이었다. 외야수들이 많이 다치면서 자원이 필요해 몇개월만 뛰었다. 스카우트분들께도 말씀드렸지만 제대로 배워본 적은 없고 아직은 내야 수비에 포커스를 두고있다"고 설명했다.

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5년 가까이 미국에서 보낸 시간은 그의 성장에 큰 밑거름이 됐다. 최병용은 "TV에 나오는 메이저리그 선수들이 훈련하는 것을 가까이에서 보면서 많은 것을 배웠고, 좋은 경험이 됐다. 혼자 지내는 게 쉽지는 않았는데, 그래도 거기서 야구도 하고 좋은 경험을 할 수 있는 게 감사하다고 생각하며 버텼다"면서 "고교 시절에는 덩치가 없고 키만 컸던 선수다. 파워를 늘려야 한다는 생각으로 미국에서 웨이트를 열심히 했고, 잘 먹었다. 덩치가 커지고 나니 퍼포먼스도 잘 나오기 시작했다"고 발전 배경을 밝혔다. 고교 졸업 당시 80kg 남짓이었던 체중은 현재 근육이 붙어 전체적으로 덩치가 커지면서 90kg 후반대까지 올랐다. 그는 "독립리그도 생각보다 열악하지 않더라. 시설도 있고, 트레이너분들도 계셔서 그리 어렵지 않게 도움을 받았다"고 감사함을 표했다.

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최병용은 신일고 동기인 김휘집(NC)과 지금도 절친한 사이다. 최병용은 "휘집이가 잘될거라고 계속 응원을 해줬다. 제가 NC 선수들과 친한데, (박)민우 선배님이나 (김)형준이형, (김)주원이도 다 응원을 많이 해줬다. 고맙게 생각한다"고 했다. '친구들이 한국에서 활약하고 있으니 본인도 그런 마음이 클 것 같다'는 질문에는 웃으며 "너무 크다. 배가 아프다"고 농담을 한 최병용은 "저도 좋은 결과를 받아서 친구들과 같은 레벨에서 경기를 뛰고 싶다"며 의지를 드러냈다.

고양=나유리 기자 youll@sportschosun.com