염갈량 천군만마! LG 돌아온 고우석, 올해 연봉 1억5000만원 받는다 "팀 승리 위해 최선 다할 것" [공식입장]

사진제공=LG 트윈스

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[스포츠조선 김영록 기자] 후반기 부진에 시달리던 LG 트윈스가 천군만마를 얻었다. 2년여만에 돌아온 고우석의 보강으로 불안했던 뒷문이 한층 든든해졌다.

고우석은 1일 인천국제공항을 통해 입국했고, 이후 차명석 LG 단장을 만나 계약서에 사인했다.

고우석의 계약기간은 1년, 연봉 5억원에 선수 등록을 마쳤다. 다만 고우석은 시즌 도중 복귀함에 따라 잔여 시즌 3개월분인 1억 5000만원을 수령할 예정이다.

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고우석은 2017 신인 드래프트에서 1차 지명으로 LG트윈스에 입단한 이래 2023년까지 통산 7시즌 동안 354경기 19승 26패 139세이브 6홀드 평균자책점 3.18을 기록했다. 2019시즌부터 팀의 마무리 투수로 활약했고, 2022시즌에는 42세이브를 기록하며 정규리그 세이브 1위에 올랐다. 특히 2023시즌 LG트윈스가 29년 만에 통합우승을 차지할 당시에도 한국시리즈 5차전 마지막 이닝을 책임졌다.

사진제공=LG 트윈스

구단은 "고우석은 29년 만의 통합우승에 힘을 보탰으며, 미국 무대에서 값진 경험을 쌓고 돌아왔다. 올해 남은 정규시즌에 LG트윈스의 투수 전력에 큰 보탬이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

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고우석은 "한국에 있을 때나, 미국에 있을 때나 변함없이 열정적인 응원을 보내주신 팬들께 감사하다. 비록 시즌이 많이 남지는 않았지만, 남은 경기에 팀의 승리를 위해 최선을 다해 던지겠다"는 소감을 전했다.

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고우석은 계약시기가 늦어 포스트시즌에는 뛸 수 없지만, 잔여시즌 순위 경쟁에 큰 힘이 될 전망이다. 염경엽 LG 감독은 "몸상태는 바로 경기에 뛸 수 있다고 한다. 비행기를 오래 타 피곤하기에 내일(2일)까지는 쉰다. 3일 선수단에 합류할 예정"이라고 전했다.

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포스트시즌을 고려해 마무리는 그대로 손주영이 책임진다. 고우석은 중간에서 던질 예정이다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com