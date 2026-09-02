김혜성도 외면받은 다저스의 선택, 美 매체도 "예상 밖"이라는데…로버츠 감독이 답했다, "스스로 난국을 타개할 것이라 믿는다"

김혜성.AP연합뉴스

알렉스 프리랜드. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] '끝까지 믿고 가기로 결정했다.'

미국 메이저리그 LA 다저스 소식을 주로 전하는 '다저스네이션'은 2일(이하 한국시각) '다저스의 9월 확장 엔트리 명단에 깜짝 카드가 포함됐다. 모두의 예상을 깨고 좌타 내야수 알렉스 프리랜드가 빅리그의 부름을 받았다'고 전했다.

현지 언론들은 테오스카 에르난데스가 최근 타격 부진에 빠진 만큼, 외야수 콜업이 유력한 것으로 바라봤다. 매체는 '40인 로스터에 이미 포함되어 있고 침체된 다저스 타선에 활력을 불어넣을 잠재력을 지닌 라이언 워드가 1순위 후보로 꼽혔다. 40인 로스터에는 없지만 제임스 팁스 3세 역시 유력한 대안으로 거론됐다. 데이브 로버츠 다저스 감독은 우타자 에르난데스의 타격 부진을 의식해 외야수 플래툰 요원을 콜업하기보다는 그를 끝까지 믿고 가기로 결정했다'고 설명했다.

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데이브 로버츠 다저스 감독. AFP연합뉴스

로버츠 감독은 인터뷰를 통해 "우리는 에르난데스가 스스로 난국을 타개하고 반등할 것이라고 굳게 믿는다"고 밝혔다.

김혜성 역시 선택을 받지 못한 가운데 '다저스네이션'은 프리랜드 콜업을 두고 '최악은 아니다'라고 평가했다.

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매체는 '프리랜드는 스위치 타자 토미 에드먼이 외야로 출전하는 날, 내야에서 귀중한 좌타 뎁스를 채워줄 수 있다. 트리플A에서도 탄탄한 활약을 펼쳤다'고 짚었다.

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프리랜드는 트리플A 38경기에서 5홈런 26타점을 기록했다. 매체는 '그가 메이저리그 72경기에서 기록한 통산 수치보다 훨씬 높은 성적이다. OPS(출루율+장타율) 역시 0.787로 좋다'고 조명했다.

AFP연합뉴스

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우투수를 상대로 보여준 강점에 높은 점수를 줬다. 매체는 '올 시즌 모든 마이너리그 레벨을 통틀어 프리랜드는 좌투수 상대 OPS 0.570에 그친 반면, 우투수를 상대로는 0.731의 준수한 성적을 거뒀다'며 '다저스는 세인트루이스 카디널스의 우완 선발 마이클 맥그리비가 나선 경기에 프리랜드를 선발 2루수로 곧바로 투입했다'고 밝혔다.

매체는 '콜업이 불발된 두 외야수 모두 트리플 A에서 훌륭한 시즌을 보냈다. 그러나 에르난데스를 향한 다저스 수뇌부의 굳건한 신뢰를 넘지는 못했다'며 '워드와 팁스 두 유망주 모두 남은 시즌 중 언제든 빅리그에 합류할 가능성은 열려있지만, 당분간은 마이너리그에 머물며 때를 기다리게 될 것'이라고 바라봤다.

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이종서 기자 bellstop@sportschosun.com