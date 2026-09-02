'와 이게 되나' 급소 강타 후 벌떡 일어나 홈 2아웃...네일도 감동한 김태군의 투혼

[창원=스포츠조선 허상욱 기자] 극한의 고통도 안방마님을 막지 못했다.
1일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 6회말, KIA 포수 김태군은 상상을 초월하는 고통과 맞닥뜨렸다. 1사 2·3루, 천재환의 파울타구가 그대로 급소를 강타한 것. 김태군은 그 자리에 쓰러져 한동안 일어나지 못했다. 마운드의 네일도 홈플레이트 부근까지 내려와 걱정스러운 눈빛으로 배터리 파트너를 살폈다.
하지만 안방마님은 달랐다. 이를 악물고 자리를 털고 일어났다.
네일은 천재환에게 내야 땅볼을 유도했고 김도영의 홈 송구가 3루 주자를 잡아내며 위기를 1차 진화했다. 그리고 2사 1·3루 상황, 안중열 타석 때 이번엔 이호연의 송구로 홈을 파고드는 이우성을 또다시 잡아냈다. 한 이닝에 홈플레이트에서만 두 개의 아웃카운트. 김도영과 이호연의 정확한 송구, 그리고 극한의 고통을 이겨내고 끝까지 안방을 지켜낸 김태군의 투혼이 만들어낸 합작품이었다.
사실 이 이닝은 애초에 KIA 수비가 자초한 위기였다. 6회말 1사 후 김휘집과 이우성에게 실책과 2루타를 내주며 스스로 불을 질렀다. 하지만 위기를 만든 팀 위기를 막아냈다. 네일과 김태군, 배터리의 끈끈한 호흡이 그 불을 껐다.
이닝을 끝낸 후 네일은 김태군에게 다가가 어깨동무를 하고 가슴을 두드렸다. 말이 필요 없는 순간이었다. 포수는 역시 극한직업이었고 김태군은 그 무게를 오늘도 묵묵히 감당해냈다. 승리를 향한 KIA의 투지, 그 중심엔 쓰러졌다 다시 일어선 안방마님이 있었다.