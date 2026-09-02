3안타 치면 뭐하나? 콜업 탈락 후 분노의 멀티히트 김혜성, 로버츠 눈밖에 난지 오래..."방출 가능성도 낮아"

김혜성. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 산하 트리플A 오클라호마시티 코메츠 김혜성이 로스터 확대 기간 첫 날 콜업 통보를 받지 못했다.

다저스는 현역 로스터가 26인에서 28인으로 2명 늘어난 2일(이하 한국시각) 부상자 명단(IL)에 올라있던 포수 윌 스미스와 포수 돌튼 러싱, 좌완 저스틴 로블레스키를 복귀시키고, 오클라호마시티에서 내야수 알렉스 프리랜드를 불러올렸다.

대신 외야수 알렉 토마스를 오클라호마시티로 내려보내고, 포수 벤 로트베트를 지명할당조치했다.

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주전 포수인 스미스는 목 디스크 진단을 받고 지난 6월 초 IL에 등재된 지 3개월 만에 돌아와 공수에 걸쳐 힘을 보태게 된다. 그는 최근 오클라호마시티에서 5경기에 출전해 16타수 4안타 1홈런을 치며 컨디션을 끌어올렸다.

데이브 로버츠 감독은 "포수 경험과 타석에서의 침착함, 투수진 리드 등 모든 부분에서 우리는 중요한 전력을 얻었다"며 기대감을 나타냈다. 이제 다저스 포수진은 스미스가 주전, 헌터 페두시아가 백업을 맡는 시스템이다.

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프리랜드와 러싱은 왼손 대타 요원 또는 플래툰으로 쓰이고, 올해 선발투수로 급성장한 로블레스키는 긴 이닝을 소화하는 불펜투수로 나선다.

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다저스는 8월 한 달 동안 13승14패로 부진을 면치 못했다. 전반적인 타선 약화와 불펜진 불안 때문이었다. 디비전시리즈에 직행하려면 내셔널리그(NL) 각 지구 1위 3팀 중 2위 안에 들어야 한다. 다저스는 동부지구 1위 애틀랜타 브레이브스와 '클린치 바이' 티켓을 놓고 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 이날 현재 다저스는 82승56패로 애틀랜타(82승57패)에 반 게임차 앞선 NL 2위다.

알렉스 프리랜드. AFP연합뉴스

김혜성. AP연합뉴스

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이런 상황에서 빅리그로 올라올 것으로 기대됐던 김혜성은 부름을 받지 못했다.

김혜성은 지난 5월 30일 오클라호마시티로 내려가기 전 43경기에서 타율 0.259(116타수 30안타), 1홈런, 11타점, 16득점, 5도루, 출루율 0.323, 장타율 0.328, OPS 0.651을 기록했다. 특히 5월에는 22경기에서 타율 0.226, OPS 0.553으로 기대에 미치지 못했다.

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최근 오클라호마시티에서 꾸준히 안타를 치고 있지만, 데이브 로버츠 감독의 관심 밖으로 밀려난 지 오래다. 이날은 라운드록 익스프레스와의 원정경기에 5번 유격수로 출전해 5타수 3안타 1타점 1득점의 맹타를 터뜨렸다.

올해 트리플A 76경기에서 타율 0.277(292타수 81안타), 3홈런, 28타점, 53득점, 28볼넷, 13도루, OPS 0.701을 기록했다. 김혜성이 남은 정규시즌 또는 포스트시즌서 콜업될 가능성 역시 희박해 보인다. 방출될 수 있다는 전망까지 나오는 처지다.

김혜성이 트리플A 경기에서 타격을 하고 있다. 사진=MiLB.TV 캡처

현지 매체 다저스네이션은 지난 1일 '공격력 보완을 강구 중인 다저스는 4명의 선수를 지명할당으로 내보낼 수 있다'는 제목의 기사에서 '제임스 팁스와 같은 유망주들에게 기회를 주기 위해 김혜성, 엘리저 알폰조, 폴 저베이스, 랜든 낵이 지명할당 대상이 될 수 있다'고 전망했다.

매체는 '김혜성은 메이저리그급 수비와 스피드를 갖고 있지만, 타격이 꾸준하지 못하다. 미국에서 2번째 시즌을 보내고 있는 그는 여전히 다저스의 높은 주목을 받고 있지만, 마이너리그에서 슬래시라인 0.272/0.334/0.355를 올리는데 그치고 있다'고 평가했다.

이어 '그의 다재다능한 수비력과 탄탄한 타격 기술은 지금의 성적보다 훨씬 높은 잠재력이 있지만, 장타력이 부족하고 헛스윙이 잦은 타자를 영입하는 팀을 찾기는 쉽지 않다'면서 '이들 4명 가운데 방출 가능성이 가장 낮음에도 트리플A에서의 경기력 때문에 취약한 선수로 여겨질 수 있다'고 했다.

결국 장타력 부족 등 타격이 최대 약점으로 꼽히는 것이다.

김혜성은 지난해 1월 3년 1250만달러에 계약했다. 계약 종료 시즌인 내년 연봉은 375만달러로 올해와 같다. 2028년과 2029년 각 500만달러의 구단 옵션이 설정돼 있지만, 다저스가 이를 실행할 지는 미지수다.

고우석이 3년간의 미국 생활을 마치고 이날 한국으로 돌아와 원소속팀 LG 트윈스와 계약했다. 김혜성이 그 다음 복귀할 코리안 빅리거가 될 공산이 크다. 다저스에서는 더이상 기회를 얻기 어렵다고 보면 트레이드든 지명할당이든 팀을 옮기는 게 최선이라는 의견이 나올 만하다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com