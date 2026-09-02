'7:12 → 12:12 만들고 끝내기 실책이라니' 13타수 1안타 이정후 타율 0.285까지 하락[SF 리뷰]

이정후. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]이정후가 다시 침묵했다. 땅볼로 타점을 기록하기는 했지만 안타 생산에 실패하면서 시즌 타율이 더욱 하락했다.

샌프란시스코 자이언츠는 2일(이하 한국시각) 미국 펜실베니아주 피츠버그 PNC파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 피츠버그 파이어리츠와의 원정 경기에서 12대13으로 끝내기 패배를 당했다.

천국과 지옥을 오가는 경기 내용이었다. 이날 샌프란시스코는 '에이스' 로건 웹을 내고도 초반부터 대량 실점을 허용했다. 1회말 웹이 연속 안타를 허용해 2실점을 한 후, 샌프란시스코는 2회초 5점을 내며 뒤집기에 성공했다.

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크리스티안 코스의 1타점 적시타를 시작으로 터너 힐의 동점 적시타, 라파엘 데버스의 역전 스리런포가 터지면서 순식간에 5-2로 뒤집었다.

하지만 기쁨은 오래가지 못했다. 3회말 무려 9실점을 허용했다. 웹이 계속해서 마운드를 지켰지만, 연속 안타로 실점이 시작되더니 와르르 무너지고 말았다. 만루에서 2연속 밀어내기 볼넷까지 내주면서 금새 5-5 동점이 됐다. 감독은 투수를 교체하지 않고 계속 웹을 밀어붙였다.

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결과는 참사였다. 역전 적시타까지 맞고 5-7이 되고 나서야 투수를 교체했지만, 3회말은 끝나지 않았다. 결국 9실점을 하고 스코어가 5-11로 벌어지고 나서야 이닝이 마무리 됐다.

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이후 6회초 샌프란시스코가 조나 콕스의 1타점 적시타에 이어 만루 찬스에서 나온 이정후의 땅볼 타점으로 1점을 만회했다.

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이정후는 이날 5번타자-우익수로 선발 출전했다. 첫 타석에서 중견수 뜬공으로 잡혔고, 3회 선두타자로 나섰지만 좌익수 직선타로 물러났다. 5회 세번째 타석에서도 유격수 땅볼로 아웃됐다. 유독 이정후의 앞에서 찬스가 끊기는 흐름이었다.

마침내 7회 네번째 타석에서 1사 만루 찬스를 맞이한 이정후는 피츠버그 벤치가 투수를 교체하면서 좌완 그레고리 소토를 상대했다. 이정후를 의식한 교체였다. 이정후는 몸쪽 싱커를 건드렸지만 2루수 땅볼로 잡혔고, 3루 주자의 득점으로 타점은 기록됐다.

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이정후는 샌프란시스코가 7-12로 뒤진 8회초 타석에서 볼넷을 골라나갔다. 1아웃 이후 에반 시스크가 흔들리며 브라이스 엘드리지-콕스-이정후까지 3타자 연속 볼넷을 허용하며 출루에 성공했다.

만루가 되자 피츠버그가 투수를 또 교체했다. 루크 웨버가 등판했는데, 곧이어 밀어내기 볼넷을 허용했고 드류 카바나그의 2타점 적시타가 터졌다. 이정후도 득점을 올렸다.

이어 네이트 퍼만의 동점 적시타까지 터지면서 8회초에만 5점을 얻은 샌프란시스코는 기어이 12-12 동점을 만들었다.

이정후는 9회초 다시 타석에 섰지만 2사 2,3루 찬스를 살리지 못하고 2루 땅볼로 또 잡혔다. 5타수 무안타 1볼넷 1타점을 기록한 이정후는 시즌 타율이 2할8푼5리까지 하락했다. 최근 3경기에서 13타수 1안타로 부진한 성적을 기록 중이다.

경기도 허망하게 끝났다. 힘들게 동점까지는 만들었는데, 9회말 2사 2,3루 위기에서 3루수 오슬레비스 바사베의 끝내기 1루 악송구 실책이 나오면서 12대13으로 패했다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com