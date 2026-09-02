안타 6개 쳤는데 3병살 '자멸'…갈길바쁜 롯데 5연패 어쩌나, 9년 연속 가을야구 좌절인데…한화와 동반 침몰중 [SC포커스]

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 김태형 감독이 경기를 지켜보고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 롯데 한태양이 볼넷 출루하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.08/

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[스포츠조선 김영록 기자] 하루 병살타 3개를 친 팀은 이길 수 없다. 야구계의 유명한 문구다.

이번엔 갈길 바쁜 롯데 자이언츠가 그 희생양이 됐다. 롯데는 1일 대구 삼성 라이온즈전에서 0대3으로 패배, 삼성 외인 오스틴 보스의 고별경기를 멋지게 치러주는 조연이 됐다.

이날 롯데는 안타 6개, 볼넷 4개를 얻어냈다. 안타 9개, 볼넷 2개의 삼성과 출루 기회 자체는 비슷했다.

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하지만 삼성이 4회말 류지혁의 1타점 2루타, 5회말 이재현의 홈런 등으로 착실하게 점수를 쌓아올린 반면 롯데는 고비 때마다 터진 병살타와 타격 부진으로 자멸했다. 번트도, 강공도 먹히지 않았다.

1~2회를 3자 범퇴로 무기력하게 끝낸 롯데는 3회초 윤동희-손성빈의 연속 안타로 선취점 기회를 잡았다.

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하지만 여기서 흐름이 허무하게 끊겼다. 한태양이 2번의 번트 실패 후 이어진 타격에서도 5-1 병살타를 치며 김태형 롯데 감독이 뒷목을 잡게 했다. 다음 타자 황성빈마저 좌익수 뜬공으로 물러났다.

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롯데는 5회초 다시 고승민의 볼넷, 전민재의 안타로 무사 1,2루 기회를 잡았지만, 여기선 윤동희 손성빈의 연속 삼진에 이어 한태양도 뜬공으로 물러나며 다시 득점에 실패했다. 6회초에도 1사 후 나승엽의 안타가 나왔지만, 점수와 연결되진 못했다.

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 손성빈이 배트를 멈추고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

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그리고 찾아온 7회초, 1사 후 전민재-윤동희의 연속 안타로 1사 1,2루가 됐다. 전민재의 3루 도루로 1사 1,3루가 됐다.

하지만 손성빈의 6-4-3 병살타로 다시한번 득점에 실패했다. 롯데는 삼성 보스에게 7이닝 무실점으로 짓눌리는 굴욕에 직면했다.

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8회초에는 바뀐 투수 이승민을 상대로 한태양-나승엽이 볼넷을 얻어내며 1사 1,2루 찬스를 이어갔다. 나승엽 대신 대주자 김동혁까지 투입됐다. 하지만 여기서 믿었던 레이예스의 4-6-3 병살타가 나왔다.

삼성이 이어진 8회말 공격에서 김원중을 상대로 1점을 추가하며 롯데를 침몰시켰다. 롯데 선발 로드리게스의 6이닝 2실점 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책 이하) 호투는 그렇게 빛이 바랬다.

이날 패배로 롯데는 5연패 수렁에 빠졌다. 시즌 막판 8위 한화 이글스(7연패)와 동반 추락하고 있다. 5위 두산 베어스와의 차이는 무려 10경기로 벌어졌다.

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 레이예스가 생각에 잠겨 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

가을야구는 사실상 좌절 분위기. 시즌이 이대로 끝날 경우 롯데는 3년 연속 7위를 기록하게 된다.

레이예스가 타율-최다안타 1위를 모두 달성할 경우 골든글러브 한자리는 유력하다. 김진욱의 발전과 아시안게임 선발, 레이예스의 변함없는 활약만이 올해 롯데팬들을 웃게 할 뿐, 9년 연속 가을야구 좌절이 유력해졌다. 롯데의 마지막 가을야구는 2017년, 마지막 한국시리즈는 1999년이다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com