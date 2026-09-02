2001년 이치로 이후 처음이다...이런 충격적인 데뷔전이 또 있을까, 대물이 나타났다

AP 연합뉴스

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[스포츠조선 김용 기자] 이런 데뷔전이 있네.

시애틀 매리너스가 복권에 당첨된 것일까.

포스트시즌 진출 가능성이 점점 희박해지는 시애틀에 복덩이가 찾아왔다. 충격적인 데뷔전으로 전 세계 야구팬들의 이목을 집중시켰다.

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시애틀은 2일(한국시각) 펜웨이파크에서 열린 보스턴 레드삭스와의 원정 경기에서 5연패 늪에서 탈출했다. 5연패로 아메리칸리그 서부지구 선두 경쟁에서 완전히 밀려버린 시애틀인데, 웃을 수 있었던 건 21세 거구의 신예 때문이었다.

시애틀은 9월 로스터 확대 기회로 쿠바 출신 유망주 라자로 몬테스를 콜업했다. 키 1m96 엄청난 체구를 자랑하는 좌타자. 2022년 국제 아마추어 계약으로 시애틀 유니폼을 입은 그는 이미 마이너리그에서는 엄청난 파괴력으로 유망주 랭킹 상위 자리를 지켜왔는데, 드디어 메이저리그에서 뛸 기회를 얻었다.

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보스턴전 7번-지명타자로 출격한 몬테스. 3회 첫 안타와 첫 타점을 기록하며 기세를 올렸다. 그리고 5회 선두타자로 나와 비거리 130m 중월 홈런을 터뜨리며 팀 승리를 이끌었다. 볼넷도 1개 추가, 완벽한 데뷔전을 소화했다.

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몬테스는 2001년 이치로 이후 데뷔전에서 멀티히트를 친 첫 시애틀 선수가 됐다. 또 데뷔전 홈런을 친 6번째 선수로도 이름을 남기게 됐다.

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시애틀 댄 윌슨 감독은 "그의 에너지는 이미 느껴지고 있다"는 경기 감상평을 내놨다. 몬테스는 "나는 항상 준비돼있었다. 계속 성장하고 싶다"고 소감을 밝혔다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com