'충격과 공포' 프리랜드 대체 왜 올린거야? 김혜성 무시하더니 LAD 13실점 패배…'지독한 타격 부진' 답이 안 보인다

Sep 1, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers pitcher Shohei Ohtani (17) slides into third base during the fifth inning against the St. Louis Cardinals at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

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[스포츠조선 강우진 기자]김혜성을 콜업하지 않고, 알렉스 프리랜드를 올린 LA 다저스가 세인트루이스 카디널스에게 대패를 당했다.

다저스는 2일(한국시각) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 다저 스타디움에서 열린 세인트루이스와의 2026시즌 메이저리그 홈 경기에서 8-13으로 졌다.

다저스 선발 투수로는 에릭 라우어가 마운드에 올랐다. 타선에는 오타니 쇼헤이(지명타자), 프레디 프리먼(1루수), 무키 베츠(유격수), 맥스 먼시(3루수), 윌 스미스(포수), 카일 터커(우익수), 토미 에드먼(중견수), 테오스카 에르난데스(좌익수), 알렉스 프리랜드(2루수)가 섰다.

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LOS ANGELES, CALIFORNIA - JULY 07: Alex Freeland #76 of the Los Angeles Dodgers. reacts at the plate during the game against the Colorado Rockies at Dodger Stadium on July 07, 2026 in Los Angeles, California. Harry How/Getty Images/AFP (Photo by Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

여기서 주목할 선수는 프리랜드였다. 프리랜드는 메이저리그 로스터 확대에 따라 이날 트리플A에서 콜업됐다. 김혜성이 콜업될 것이란 전망도 있었지만, 다저스는 끝내 그를 외면했다. 프리랜드는 트리플A에서 이렇다할 활약을 하지 못하고 있었기 때문에 다소 의외의 결정으로 평가됐다. 제입스 팁스 3세와 라이언 워드 등 외야 자원을 충원하는게 맞다는 분석이 나왔기 때문이다. 프리랜드는 예상대로 콜업 첫경기부터 부진했다. 3타수 무안타 1득점 1볼넷이 이날 그의 최종 성적이었다. 복귀전에서 땅볼과 뜬공으로 물러난 그가 빅리그에서 타격감을 끌어올리기 위해서는 상당 시간이 소요될 것으로 예상된다.

다저스는 이날 올시즌 역대급 졸전을 펼쳤다. 2회초부터 연타석 홈런을 얻어맞으면서 3실점하며 출발했다. 라우어는 3회초에도 연속 안타를 허용하면서 5실점했다. 라우어가 마운드에서 내려간 뒤 불펜진도 계속해서 얻어맞았다. 4~5회 3실점, 7~8회 3실점을 추가하면서 저항도 못해보고 패배를 지켜봐야 했다.

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그나마 타석에서는 베츠가 3타수 2안타 4타점으로 준수한 활약을 했다. 부상 복귀한 스미스도 적시타 등 2타점을 올렸다. 오타니는 2타수 1안타 2득점을 마크했다.

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epa13205910 Dodgers pitcher Eric Lauer throws a pitch in the first inning of an Major League Baseball game between the Los Angeles Dodgers and the St. Louis Cardinals at Dodger Stadium in Los Angeles, California, USA, 01 September 2026. EPA/CHRIS TORRES

선발 투수 라우어는 3이닝 8피안타 7자책 1볼넷 2삼진으로 패배의 원흉이 됐다. 부상에서 복귀한 저스틴 로블레스키는 2이닝동안 2피안타 2자책을 기록하며 마찬가지로 부진했다.

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타선에서의 파괴력을 원했던 다저스가 프리랜드를 콜업하는 예상외의 선택을 했다. 포스트시즌을 앞두고, 부진한 외야진에 대한 보강이 이뤄졌어야 한다는 아쉬움이 남는다. 팁스나 워드 또는 다양한 포지션을 소화할 수 있는 김혜성의 콜업이 더나은 선택이었을 수도 있다. 부진한 흐름에 있는 다저스가 해결책을 내놓을 수 있을지 관심이 쏠리고 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com