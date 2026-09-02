'삼진 기계'로 돌변한 무라카미, 타율 어쩌나? 0.215 연일 최저 갱신중..."부상만 아니었다면 40홈런" 여전히 고평가

시카고 화이트삭스 무라카미 무네타카. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]시카고 화이트삭스 일본인 거포 무라카미 무네타카가 '삼진 기계'로 전락하고 있다.

무라카미는 2일(이하 한국시각) 다이킨파크에서 열린 휴스턴 애스트로스와의 원정경기에 2번 1루수로 출전해 4타수 무안타 1볼넷 1득점 3삼진을 기록했다. 화이트삭스는 5대1로 승리했다.

무라카미는 최근 4경기 연속 무안타로 침묵하는 동안 5볼넷, 6삼진을 기록했다. 메이저리그 데뷔 시즌 타율이 날마다 최저를 찍고 있다. 전날 0.217에서 0.215(368타수 79안타)로 떨어졌다.

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무라카미는 아메리칸리그(AL)에서 가장 유력한 '올해의 신인'으로 주목받던 지난 5월 31일 오른쪽 햄스트링을 다쳐 부상자 명단(IL)에 올랐다. 그때까지 성적은 타율 0240에 20홈런, 41타점, 43득점, 44볼넷, 80삼진, OPS 0.938이었다.

시카고 화이트삭스 무라카미 무네타카. Imagn Images연합뉴스

그랬던 무라카미는 약 40일간의 재활을 마치고 7월 11일 돌아왔다. 하지만 타격은 좀처럼 상승세를 타지 못하는 상황이다. 타율 뿐만 아니라 모든 공격 지표들이 내리막길을 달린다. 이날까지 29홈런, 59타점, 72득점, 81볼넷, 153삼진, OPS 0.847을 기록했다.

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규정타석을 채운 타자 141명 중 OPS는 20위로 톱클래스급인 반면, 타율은 133위로 최하위권이다. 타석 대비 삼진 비율이 33.8%로 동료인 콜슨 몽고메리에 이어 두 번째로 높다. 볼넷 비율(17.9%) 역시 애슬레틱스 닉 커츠에 이어 두 번째로 높으나, 영양가는 떨어진다. bWAR이 2.2에 불과하다.

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상대투수가 정면 승부를 꺼리기도 하지만, 삼진도 많이 당하는 타자로 전형적인 거포 스타일이다. 타율이 아쉽고, 득점권에서 약하다는 게 불만이다. 무라카미의 득점권 타율은 0.164(67타수 11안타)이다. 이 부문서 138위다. 30개를 바라보는 홈런 숫자를 가지고도 타점이 59개 밖에 안되는 이유다.

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역시 후반기 들어서도 살아나지 않고 있는 타격감 탓이다. 최근 한 달 동안 27경기에서 올린 타율이 0.134(97타수 13안타)이고 121타석에서 삼진을 44번 당했다. 삼진율이 무려 36.4%에 달한다. 지난달 19일 시카고 컵스전서 시즌 29호 아치를 그린 뒤 이날까지 13경기째 대포가 침묵했다.

시카고 화이트삭스 무라카미 무네타카. AFP연합뉴스

상황이 이러한데도 무라카미는 여전히 신인왕 후보로 꼽힌다. MLB.com이 이날 40명의 기자와 해설위원 및 분석위원을 대상으로 양 리그 '올해의 신인' 모의투표를 실시한 결과 무라카미는 1위표 6개를 포함해 124점을 얻어 AL 3위에 이름을 올렸다. 부상 이전 1위였던 순위가 내려가기는 했으나, 반전 가능성도 남아 있다.

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MLB.com은 '무라카미는 8월 이후 주춤하고 있지만 홈런과 OPS는 AL 신인들 중 1위다. 하드히트 비율 57.2%는 전체 타자들 중 3위이며, 94마일의 평균 타구속도와 19.5%의 배럴 비율을 자랑한다. 그가 메이저리그 최고의 타자라는 증거'라며 '햄스트링 부상을 당하지 않았다면 홈런은 40개에 육박했을 것'이라고 평가했다.

무라카미는 홈런 1개를 추가하면 일본 출신 선수로는 최초로 메이저리그 데뷔 시즌 30홈런을 치는 타자가 된다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com