"또 라팍에 비가…" 설마? 타순도 날씨도 '판박이', 롯데만 울상[대구현장]

오후 4시쯤 소나기가 쏟아지자 방수포를 덮고 있는 현장관계자들.. 대구=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성-롯데전을 앞둔 대구 삼성라이온즈파크에 또다시 갑작스러운 빗줄기가 떨어졌다. 하지만 승부를 가로막을 정도는 아니었다. 지나가는 소나기 정도였다.

날씨도 선발 라인업도 어제와 닮은꼴로 경기를 준비하고 있다.

2일 대구 삼성라이온즈파크에서 열릴 예정인 롯데 자이언츠와의 시즌 12차전 맞대결을 앞두고, 오후 4시 무렵 기습적인 소나기가 쏟아졌다. 제법 굵은 빗줄기에 잠시 긴장했지만 빗줄기는 금세 약해졌다.

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28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 최원태가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

경기 전 삼성 박진만 감독은 어제와 비슷하게 지나가는 소나기 양상을 보이자 "원래 우리가 비 올 때 성적이 별로 안 좋은데…"라며 허허 웃음을 터뜨렸다. 비가 내릴 때 유독 꼬였던 경기를 떠올렸지만 삼성은 전날 3대0으로 승리하며 6연승을 달렸다.

우천 취소나 경기 지연을 고민할 정도는 전혀 아니다.

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기상청 예보에 따르면 이번 비는 일시적인 소나기로, 경기 개시 시점을 전후해 더 이상의 비 예보는 없는 상태다. 구단 관계자 및 감독 역시 우천 취소 가능성은 전혀 염두에 두지 않는 분위기다.

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다만, 야외 배팅 훈련을 마친 삼성과 달리 롯데는 울상이다. 전날에 이어 묘하게 롯데 연습시간에 맞춰 비가 내리는 바람에 이날도 실내 훈련 밖에 못할 공산이 커졌다. 롯데는 전날 영봉패를 당했다.

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야외 배팅 훈련이 실제 경기 타선 폭발과 연결된다는 보장은 없지만, 기분 상 찜찜하고 속상한 일이 아닐 수 없다.

23일 잠실구장에서 열린 KBO리그 두산과 롯데의 경기. 선발 투구하고 있는 롯데 박세웅. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.23/

날씨 만큼이나 팀 라인업도 '어제의 복사판'이다.

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파죽의 6연승을 달리고 있는 삼성은 승리 기운을 그대로 잇기 위해 어제와 동일한 라인업을 가동한다. 전날 3타수 3안타 2타점으로 맹활약한 류지혁을 비롯해 홈런포를 가동했던 이재현 등이 그대로 이름을 올렸다.

이날 삼성은 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(좌익수)-최형우(지명타자)-디아즈(1루수)-류지혁(2루수)-강민호(포수)-김영웅(3루수)-이재현(유격수) 순으로 타선을 구축했다.

마운드에서는 KBO 리그를 대표하는 토종 선발들의 자존심 대결이 예정대로 펼쳐진다. 삼성은 최원태를, 롯데는 박세웅을 각각 선발로 내세웠다.

잠시 지나간 소나기가 삼성 선수들의 배팅 훈련으로 달아오른 라팍의 그라운드를 살짝 적신 가운데, 7연승을 노리는 선두 삼성과 5연패 탈출이 시급한 롯데의 주중 시리즈 두 번째 맞대결은 예정대로 열릴 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com