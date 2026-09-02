"쾅~ 하나 나와야지" '사직 무라카미' 전격 1군 콜업, 영봉패 롯데의 승부수 통할까

21일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데 자이언츠와 키움 히어로즈의 경기. 9회초 1사 2루 김동현이 안타를 치고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.21/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]"구장도 가깝고, 뭐 하나 '쾅' 하고 나와줘야지."

2일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈와의 원정 경기를 앞두고 롯데 자이언츠 김태형 감독이 던진 한마디.

특유의 무심함 속에 뱉은 한마디에는 장타 갈증이 느껴졌다. 전날(1일) 삼성에 0대3 영봉패를 당하며 5연패의 늪에 빠진 롯데가 돌파구를 찾았다.

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타선의 답답함을 뚫어낼 승부카드는 '거포 유망주' 김동현이다.

롯데는 비워놨던 1군 엔트리 한 자리에 외야수 김동현을 콜업했다. 지난 7월 2군으로 내려간 지 약 두 달 만의 1군 복귀. 김동현은 복귀와 동시에 이날 대구 삼성전에 8번 지명타자로 선발 라인업에 이름을 올렸다.

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 롯데 김동현이 타격을 하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.08/

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박세웅 선발, 최원태와 베테랑 선발 맞대결

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이날 롯데는 삼성 선발 최원태를 상대로 연패 탈출을 위한 라인업을 구성했다.

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황성빈(중견수)-나승엽(1루수)-레이예스(좌익수)-한동희(3루수)-고승민(2루수)-전민재(유격수)-윤동희(우익수)-김동현(지명타자)-손성빈(포수) 라인업이다. 선발 투수는 박세웅이다.

전날과의 변화된 한자리는 김동현 뿐이다. 한태양이 빠진 2루 자리를 고승민이 메우고, 지명타자였던 나승엽이 1루수로 선발 출전한다.

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1m85·101kg의 우투좌타 거포… '사직 무라카미'의 가공할 장타력

2004년생으로 부산과학기술대를 졸업한 뒤 2025년 신인 드래프트 6라운드(전체 54번)로 롯데 유니폼을 입은 김동현은 1m85, 101kg의 당당한 체구를 자랑하는 우투좌타 외야수.

대학 시절 홈런 레이스 우승 경력이 있을 만큼 뛰어난 파워를 갖춰 팬들 사이에서는 일본의 대표 거포 무라카미 문네타카의 이름을 딴 '사직 무라카미'라는 별명으로 불린다.

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 롯데 김동현이 타격 훈련을 하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.08/

강력한 손목 힘을 바탕으로 한 타구 스피드가 무려 약 170km에 달해, 밀어쳐서도 담장을 넘길 수 있는 압도적 파워가 가장 큰 무기다.

올 시즌 1군에서 17경기에 출전, 타율은 0.216에 그쳤지만, 8안타 중 절반인 2홈런, 2루타와 3루타 각각 1개씩으로 OPS 0.769를 기록하며 짧은 기회 속에서도 확실한 장타력을 입증했다.

특히 지난 5월 27일 사직 LG전에서 상대 투수 치리노스를 상대로 사직구장 좌중간 담장을 넘기는 데뷔 첫 홈런을 쏘아 올렸고, 6월 21일 키움전에서는 경기 분위기를 단숨에 가져오는 벼락같은 쐐기 3점 홈런을 터뜨리며 팀의 5연승을 견인하기도 했다.

21일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데 자이언츠와 키움 히어로즈의 경기. 4회초 1사 2, 3루 김동현이 스리런포를 친 후 환호하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.21/

연패 탈출 절실한 롯데, 김동현의 한 방으로 돌파구 찾을까

전날 롯데는 3회와 5회 무사 1, 2루 찬스를 잇따라 무산시키고 7회와 8회 연속 병살타로 자멸하며 5연패에 빠졌다. 득점권에서의 한방 실종이 뼈아프게 다가온 상황이다.

김태형 감독이 밝힌 콜업 이유는 명확하다.

답답하게 꼬인 타선의 혈을 뚫어줄 '한 방'이다. 대구 라이온즈파크가 타자 친화적인 구장인 만큼, 김동현 특유의 묵직한 한 방이 터져준다면 분위기를 반전시킬 수 있다는 계산이다.

연패 탈출이라는 중책을 안고 8번 지명타자로 나서는 김동현이 감독의 기대대로 라팍 밤하늘에 시원한 타구를 쏘아올릴 수 있을까.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com