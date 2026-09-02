'1구 순삭' 천하의 김도영 잡다니, KIA 여기서 꼬였다…"다음 누구 풀라고 했는데 끝나버렸더라"

1일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. NC가 7대2로 승리했다. 경기에 패한 KIA 김도영이 아쉬움 가득한 모습으로 팬들에게 인사를 하고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.01/

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[창원=스포츠조선 김민경 기자] "볼넷 볼넷 하면 교체해야 할 상황이 일어날까 봐, 다음 누구 누구 풀라고 하고 있는데 이닝이 끝나버렸더라."

KIA 타이거즈도 김도영도 여기서 꼬였다. NC 다이노스 4년차 우완 신영우가 제대로 사고를 쳤다.

KIA는 1일 창원 NC전 1-3으로 뒤진 7회초 모처럼 추격 기회를 잡았다. 2사 후 이호연이 볼넷으로 출루한 가운데 김도영이 타석에 섰다. NC는 이용준을 마운드에서 내리고 신영우로 교체했다. 두 팀 모두 승부처로 여긴 것.

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결과는 싱겁게 마무리됐다. 신영우의 초구 시속 153㎞ 직구가 한가운데로 들어와 김도영이 배트를 냈는데, 유격수 앞 땅볼에 그치고 말았다. 김도영이 여기서 역대 최연소 40홈런을 달성해 경기를 원점으로 되돌렸으면 정말 모를 일이었고, 김도영이 조금만 더 신영우를 압박했다면 결과가 다를 수도 있었다.

이호준 NC 감독은 "각 팀에 제일 잘 친다고 내놓는 선수들 있지 않나. 그런 선수들한테 우리 주간 투수들이 많이 맞았다. 홈런이면 동점인데, 우리가 진짜 그런 홈런도 많이 맞았다. 그런데 (신)영우는 그런 게 없다. 누가 나오든 그냥 상대할 수 있는 구종을 가진 선수가 (임)지민이랑 영우뿐이다. 영우는 제구가 안 되는 날은 빨리 교체해 주고, 괜찮은 날에는 가는 것이다. 아직까지는 경험을 계속 입히는 선수라. 그런데 공 한 개로 그냥 끝내 버리더라. 볼넷 아니면 삼진 둘 중에 하나다"라며 웃었다.

1일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 7회초 2사 1루 NC 신영우가 KIA 김도영의 타구를 호수비로 처리한 김주원의 수비에 환호하고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.01/

1일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 1회초 김도영이 안타를 치고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.01/

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추격 흐름이 끊긴 KIA는 7회말 조상우가 볼넷 3개로 만루 위기를 자초하고, 성영탁이 블레인 크림에게 만루 홈런을 허용해 무너졌다. KIA는 2대7로 패해 3위에서 4위로 한 계단 내려앉았다.

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역대 최연소 40홈런 타이틀에 도전하는 김도영은 3타수 1안타 1볼넷을 기록했다.

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이호준 감독은 "우리는 정면 승부했다"고 밝혔다.

KIA는 올 시즌 NC 상대 전적 2승8패에 그치고 있다. 6위 이하 하위권 팀 가운데 KIA가 상대 전적 열세인 팀은 NC가 유일하다. 7위 이하 팀 상대로는 모두 9승 이상을 확보하고 있는 것과 대비가 된다.

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이범호 KIA 감독은 "타자들이 점수를 확 내야 한다. 한번 그래야 이 흐름이 깨지는데, 대등하게 가면 또 뭔가 느낌이 안 될 것 같고 그렇게 된다. 닥공(닥치고 공격)으로 가야 할 것 같다. 한두 점 내서는 이기는 경기 못할 것 같아서 밀어붙이려 한다"고 각오를 다졌다.

KIA는 2일 NC전은 박재현(좌익수)-고종욱(지명타자)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(2루수)-김호령(중견수)-김태군(포수)-하주석(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 시라카와 케이쇼다.

2일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 김도영이 미소를 지으며 워밍업을 하고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.02/

창원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com