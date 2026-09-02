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'1구 순삭' 천하의 김도영 잡다니, KIA 여기서 꼬였다…"다음 누구 풀라고 했는데 끝나버렸더라"

김민경 기자

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입력

1일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. NC가 7대2로 승리했다. 경기에 패한 KIA 김도영이 아쉬움 가득한 모습으로 팬들에게 인사를 하고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.01/
1일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. NC가 7대2로 승리했다. 경기에 패한 KIA 김도영이 아쉬움 가득한 모습으로 팬들에게 인사를 하고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.01/

[창원=스포츠조선 김민경 기자] "볼넷 볼넷 하면 교체해야 할 상황이 일어날까 봐, 다음 누구 누구 풀라고 하고 있는데 이닝이 끝나버렸더라."

KIA 타이거즈도 김도영도 여기서 꼬였다. NC 다이노스 4년차 우완 신영우가 제대로 사고를 쳤다.

KIA는 1일 창원 NC전 1-3으로 뒤진 7회초 모처럼 추격 기회를 잡았다. 2사 후 이호연이 볼넷으로 출루한 가운데 김도영이 타석에 섰다. NC는 이용준을 마운드에서 내리고 신영우로 교체했다. 두 팀 모두 승부처로 여긴 것.

결과는 싱겁게 마무리됐다. 신영우의 초구 시속 153㎞ 직구가 한가운데로 들어와 김도영이 배트를 냈는데, 유격수 앞 땅볼에 그치고 말았다. 김도영이 여기서 역대 최연소 40홈런을 달성해 경기를 원점으로 되돌렸으면 정말 모를 일이었고, 김도영이 조금만 더 신영우를 압박했다면 결과가 다를 수도 있었다.

이호준 NC 감독은 "각 팀에 제일 잘 친다고 내놓는 선수들 있지 않나. 그런 선수들한테 우리 주간 투수들이 많이 맞았다. 홈런이면 동점인데, 우리가 진짜 그런 홈런도 많이 맞았다. 그런데 (신)영우는 그런 게 없다. 누가 나오든 그냥 상대할 수 있는 구종을 가진 선수가 (임)지민이랑 영우뿐이다. 영우는 제구가 안 되는 날은 빨리 교체해 주고, 괜찮은 날에는 가는 것이다. 아직까지는 경험을 계속 입히는 선수라. 그런데 공 한 개로 그냥 끝내 버리더라. 볼넷 아니면 삼진 둘 중에 하나다"라며 웃었다.

1일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 7회초 2사 1루 NC 신영우가 KIA 김도영의 타구를 호수비로 처리한 김주원의 수비에 환호하고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.01/
1일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 7회초 2사 1루 NC 신영우가 KIA 김도영의 타구를 호수비로 처리한 김주원의 수비에 환호하고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.01/
1일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 1회초 김도영이 안타를 치고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.01/
1일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 1회초 김도영이 안타를 치고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.01/

추격 흐름이 끊긴 KIA는 7회말 조상우가 볼넷 3개로 만루 위기를 자초하고, 성영탁이 블레인 크림에게 만루 홈런을 허용해 무너졌다. KIA는 2대7로 패해 3위에서 4위로 한 계단 내려앉았다.

역대 최연소 40홈런 타이틀에 도전하는 김도영은 3타수 1안타 1볼넷을 기록했다.

이호준 감독은 "우리는 정면 승부했다"고 밝혔다.

KIA는 올 시즌 NC 상대 전적 2승8패에 그치고 있다. 6위 이하 하위권 팀 가운데 KIA가 상대 전적 열세인 팀은 NC가 유일하다. 7위 이하 팀 상대로는 모두 9승 이상을 확보하고 있는 것과 대비가 된다.

이범호 KIA 감독은 "타자들이 점수를 확 내야 한다. 한번 그래야 이 흐름이 깨지는데, 대등하게 가면 또 뭔가 느낌이 안 될 것 같고 그렇게 된다. 닥공(닥치고 공격)으로 가야 할 것 같다. 한두 점 내서는 이기는 경기 못할 것 같아서 밀어붙이려 한다"고 각오를 다졌다.

KIA는 2일 NC전은 박재현(좌익수)-고종욱(지명타자)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(2루수)-김호령(중견수)-김태군(포수)-하주석(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 시라카와 케이쇼다.

2일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 김도영이 미소를 지으며 워밍업을 하고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.02/
2일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 김도영이 미소를 지으며 워밍업을 하고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.02/

창원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

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