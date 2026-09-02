'이렇게 하면 한국 돌아올 일 없다' 이게 얼마만에 3안타 경기냐...8푼 꼬리표도 뗐다

AP 연합뉴스

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[스포츠조선 김용 기자] 이렇게 잘 하면, 한국 안 돌아와도 되지.

미국 메이저리그 애틀랜타 브레이브스 김하성이 모처럼 만에 3안타 경기를 했다.

김하성은 2일(한국시각) 내셔널스파크에서 열린 워싱턴 내셔널스와의 원정경기에 9번-유격수로 선발 출전했다.

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김하성은 이날 3타수 3안타 완벽한 경기를 했다. 호타준족 김하성이 3안타 경기를 한 건 지난해 9월15일 휴스턴 애스트로스전 이후 처음. 거의 1년 만이다.

김하성은 올시즌 애틀랜타와 2000만달러 계약을 하며 명예 회복을 노렸지만, 부상과 지독한 부진으로 최악의 시즌을 보내고 있었다. 이날 경기 전까지 타율이 8푼1리였다.

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하지만 지난달 27일 LA 다저스전 끝내기 안타를 치며 자신감을 회복했고, 3안타 경기까지 했다. 시작은 늦었지만, 지금이라도 살아난다면 내셔널리그 동부지구 1위를 달리고 있는 팀에 큰 도움이 될 수 있다. 포스트시즌은 김하성의 탄탄한 수비와 경험이 필요로 되는 무대다.

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그리고 김하성 개인으로도 어떻게든 살아난 모습을 보여야, 다음 계약에 있어 유리한 고지를 점할 수 있다. 김하성 입장에서는 KBO리그 유턴보다 최대한 오래 빅리그에서 뛰는 게 좋을 수밖에 없다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com