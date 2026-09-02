'침몰' 직전 박세웅 구한 호수비→13,14호 연타석 홈런, 롯데 거포 2루수에 무슨 일이?

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 8회초 2사 만루 롯데 고승민이 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

Advertisement

Advertisement

[대구=스포츠조선 정현석 기자]롯데 자이언츠 고승민이 대폭발했다.

고승민은 2일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈전에 5번 2루수로 선발 출전, 2,4회 첫 두 타석에서 개인 통산 3번째 연타석 홈런(시즌 13,14호)을 쏘아올렸다.

첫 홈런은 0-2로 선취점을 빼앗긴 2회초 첫 타석에서 터졌다.

Advertisement

선두 타자로 나선 고승민은 삼성 선발 최원태의 2구째 122㎞ 몸쪽 커브를 당겨 우측 담장을 넘겼다. 비거리 124m 솔로포.

끝이 아니었다.

Advertisement

1-2로 뒤진 4회초 2사 후 두번째 타석에 선 고승민은 최원태의 초구 137㎞ 커터가 한가운데로 몰리자 거침 없이 당겨 또 한번 우측 담장을 넘겼다. 비거리 126m의 2-2를 만드는 동점 솔로포.

Advertisement

최원태에게 4회까지 뽑아낸 4안타 중 2안타를 모두 고승민이 홈런으로 뽑아내며 나 홀로 공격을 이끌었다.

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 8회초 2사 만루 롯데 고승민이 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

Advertisement

고승민은 수비에서도 팀을 구했다.

1회초 선발 박세웅이 고전했다. 선두 김지찬 2루타에 이어 김성윤의 적시타로 선제실점했다.

Advertisement

구자욱의 볼넷으로 무사 1,2루에서 최형우의 적시타로 2-0.

이어진 무사 1,2루에서 디아즈의 엄청나게 빠른 강습 땅볼 타구를 2루수 고승민이 동물적 감각으로 캐치해 병살타로 연결했다. 만약 안타가 됐다면 5타자를 상대로 아웃카운트를 하나도 잡지 못한 채 박세웅이 대량실점으로 무너질 뻔 했던 경기. 고승민이 적시에 산소호흡기를 붙여줬다.

고승민 호스비 덕분에 대위기를 넘긴 박세웅은 페이스를 회복하며 2회부터 4회까지 무실점 행진을 이어갔다. 공수에 걸쳐 고승민이 큰 일을 해낸 날이었다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com